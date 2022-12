Los secretos del Junior de Barranquilla antes de disputar la final del fútbol colombiano

El conjunto ‘tiburón’ ya se encuentra en Cali y el próximo sábado se medirá con el América, en el estadio Pascual Guerrero. Acá, algunos detalles que han hecho grande al equipo de Julio Comesaña.

Atlético Junior igualó 0-0 con América en la ida y ahora está a 90 minutos de hacer historia en el fútbol colombiano con su primer tricampeonato, luego de conquistar los títulos de la Liga Águila 2018-II y 2019-I.

Al frente tendrá a un rival de peso, un histórico que llega con sed de gloria tras volver del infierno de la B y no gritar campeón hace 11 años, cuando venció a Independiente Medellín.

Sin embargo, los dirigidos por Julio Comesaña ya están curtidos y se han vuelto expertos en disputar este tipo de compromisos, en los que tienen que definir el título con el entorno en contra.

Maikol Ortiz, fisioterapeuta del Junior desde hace 13 años, puede dar fe de la experiencia y el profesionalismo que ha adquirido este grupo de jugadores desde hace aproximadamente dos años.

“Cada año que pasa, los jugadores se cuidan más, se entrenan más. A veces tienen secciones de entrenamiento aparte, tienen secciones de fortalecimiento con nosotros. Esas eran cosas que ellos no hacían mucho o si las hacían era por obligación, ahora es de su parte”, le contó Ortiz a GolCaracol.com

“Este grupo se conoce muy bien, cada uno sabe a dónde quiere que le tiren el balón, cómo se mueve el otro, en dónde le gusta jugar. Hay más unión, más familia. Eso es lo que se ha ganado en este tiempo”, reconoció.

“Tenemos un entrenador con una gran experiencia y jugadores que han pasado por muchos clubes tanto acá en el país, como por fuera. Además, hay futbolistas que no están jugando, como en el caso de Matías Fernández, un hombre de selección, que también aporta su experiencia”, agregó.

No obstante, aunque lo planifican todo y le apuntan al trabajo duro y la disciplina, este grupo no le escapa a las famosas cábalas, siempre necesarias y también responsables de las grandes gestas. Si no que lo diga Julio Comesaña y su famosa camisa azul de rayas.

“Hay unos jugadores que se hacen masajes un día antes y le dicen a uno ‘hazme el masaje porque esa cábala no puede faltar’, otros hacen algunas cosas el mismo día del partido y a la misma hora. Está la del ‘profe’ y su camisa, y la otra es la música en el bus, hay uno que otro disco que siempre lo ponen, los himnos del Junior, los que cantan los hinchas”, reveló este profesional de la salud.

Por último, el fisioterapeuta Maikol Ortiz le dio crédito a la experiencia de hombres ganadores y con amplio recorrido como Sebastián Viera y Teófilo Gutiérrez, e incluyó ahí a Fernández, que pese a que no juega aporta.

“Matías, Sebastián Hernández y nosotros en el cuerpo técnico y médico, que ya tenemos experiencia en esto les hablamos a los más jóvenes. Pero los ‘pelados’ están muy metidos en su cuento y con la motivación que representa una final”, concluyó.