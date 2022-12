"Los tiros libres los va a patear Cardona", aclaró Carlos Tévez

El 'Apache' contó además la historia cuando el volante colombiano quiso devolverle la camiseta número '10' de Boca Juniors. "Me quiero retirar con las '32'", dijo el argentino.

La llegada de Carlos Tévez a las filas del Boca Juniors fue una de las noticias grandes e importantes de cara al torneo argentino 2018.

Pero pese a su importancia e historia con la camiseta 'xeneize', 'el Apache' Tévez no pretende, por lo menos de entrada, revolucionar el plantel que dirige Guillermo Barros Schelotto.

Así lo dejó ver en una entrevista con el canal 'TyC Sports' y reproducida por 'Olé', el astro boquense habló sobre las ejecuciones de tiro libre.

""Si hay un tiro libre con River se lo dejo a Cardona", indicó Tévez.

Sobre el volante colombiano, el argentinó reveló que "me ofreció la camiseta 10. Me sorprendió y estoy agradecido porque que un compañero te ofrezca su camiseta habla de respeto. Pero yo me quiero retirar con mi camiseta, la 32".

Boca Juniors perdió 3-2 con Godoy Cruz en el primer partido preparatorio y ahora se alista para enfrentar a River Plate, el próximo fin de semana.

