Guy Esteban García, Santiago Mera y Debinson Mateus, son los futbolistas del Once Caldas que están implicados en un presunto caso de extorsión hacia una estudiante de medicina de nacionalidad española. Este caso ha llamado la atención en el país y si bien se conoció en las últimas horas y como lo reporta el periódico 'El Colombiano', los jugadores fueron liberados, no obstante, eso no los exonera de que sigan vinculados en la investigación que adelantan las autoridades.

Uno de los allegados al fútbol profesional colombiano y que conoce muy bien a los deportistas implicados es Jhon Álex Cano, exfutbolista de La Equidad, entre otros equipos y que además hace poco hizo parte del conjunto de Manizales como asistente técnico de Diego Corredor.

En la actualidad, Cano sigue preparándose en lo táctico y lo técnico para seguir instruyéndose como entrenador y así las cosas sobre la situación de los futbolistas del Once Caldas dialogó con Gol Caracol. El exlateral derecho afirmó de entrada a este portal que los "tres jugadores del lío judicial del Once Caldas son buenos muchachos, buenas personas".

¿Qué nos puede decir cómo son estos tres muchachos que están en estos momentos en líos?

"La verdad, intentando ser muy prudente, no he querido llamar, averiguar. Yo estoy dejando que pase un poco el tiempo; creo que es muy prematuro, estando ahora ya en otro rol, por fuera de la institución. He querido guardar cierta prudencia, pero pienso que, como toda investigación, hay que esperar cuál va a ser el resultado. Y esperando y haciendo fuerza que ojalá haya sido todo un malentendido; y si es verdad todo lo que dicen, pues los muchachos tendrán que pagar las consecuencias".

¿Cómo son ellos como personas y jugadores?

"De verdad que los conozco muy bien, los tres son muy buenos muchachos, buenas personas. Cuando me contaron la noticia, leyendo y escuchando todo lo que ha salido, me quedo muy sorprendido porque, aparte de ser muy buenos jugadores, siempre se caracterizaron por ser muchachos muy respetuosos, que siempre fueron obedientes a las indicaciones de nosotros y todavía estoy súper abrumado por lo que pasó".

¿En el tiempo en el que los tuvo, vio algunos comportamientos en ellos en su conducta?

"De verdad te cuento que eran muchachos súper aplicados, sobre todo Santiago y Debinson, que fueron los que más trabajaron con nosotros. En el caso de Guy, él es el más joven, él estaba en la Sub-20, lo iba a ver en algunos partidos que podíamos ir a verlo, en el torneo Sub-20, en la Supercopa Juvenil, y en otras ocasiones entrenó con nosotros. Pero en el caso de Santiago y Debinson, fueron con los que tuve más confianza y fueron muchachos muy aplicados, obedientes. De verdad que necesito hablar

con ellos para ver qué pasó".

¿Qué pedido hace para ellos, cómo ha visto toda la situación mediática?

"Este es otro tema también que, lastimosamente, en nuestro país me parece muy injusto, porque cuántas noticias a diario vemos de similares a estas, donde extorsionan,

roban, asesinan, y ya es pan de cada día lastimosamente. Pero apenas las noticias con un futbolista, un entrenador de fútbol, inmediatamente todo el mundo se escandaliza.

Es lo que yo no entiendo, y me parece demasiado injusto".

¿En qué época tuvo la posibilidad de convivir con ellos?

"Con ellos estuvimos desde septiembre del 2021, cuando recién llegamos, todo el año pasado, todo el 2022 estuvimos con ellos, casi que a diario, entrenando, intentando potenciar sus cualidades futbolísticas, pero también buscando que crezcan como personas, como seres humanos. Y de verdad, créame que estoy bastante, aparte de lo sorprendido, pidiéndole bastante a Dios que ojalá salga todo y termine en buen término esta situación tan delicada para ellos y para sus familias, que deben estar también bastante golpeadas".