“Los últimos tres partidos de Junior ilusionan, es la mejor muestra de Amaranto Perea este año”

Junior pasa por un buen momento en cuanto a su presente deportivo, si bien es cierto los resultados no son los mejores, excepto en Copa Libertadores , el equipo está tomando una idea de juego que tiene contentos a los aficionados en Barranquilla.

Los últimos tres partidos de Junior: vs. Caracas (1-2 y 3-1, victorias) y vs. Nacional (1-0, derrota).

Ante ese presente, en GolCaracol.com hablamos con Fabio Poveda, periodista de 'Blu Radio' en la capital del Atlántico, quien analizó el devenir del cuadro que dirige Luis Amaranto Perea, a quien el comunicador le tiene fe, en el banquillo ‘tiburón’.

* El equipo pasó la página y muestra una mejor cara

Este Junior de Barranquilla ilusiona en los últimos tres partidos que ha jugado. Ha dado una buena muestra futbolística, le mejor que ha dado este año bajo la dirección técnica de Amaranto Perea. El partido contra Nacional, que lo perdió de manera injusta, a mi juicio, dejó un buen sabor; incluso apagó un poco las críticas de la afición.

Junior 3- Caracas 1: Teófilo Gutiérrez y Miguel Borja marcaron el camino, Pajoy puso el moño

Publicidad

* Sin duda se hicieron bien las cosas contra Caracas

“Frente a Caracas redondeó una gran presentación. Es cierto que el cuadro venezolano fue un equipo liviano, de poco peso, disminuido por los casos positivos de Covid-19, pero Junior hizo lo que tenía que hacer con esos equipos: pasarles por encima y esto ilusiona”,

* ¿A qué se debe el cambio futbolístico del equipo?

“Yo le pregunté a Amaranto Perea que ¿si ya Había encontrado el equipo? Porque ya se veía a Didier Moreno de inicial, a Luis ‘Cariaco’ González, entonces no sé si esas eran las piezas que le hacían falta al equipo para ser este que está mostrando en los últimos partidos. Se viene una recta final difícil, se vienen seis partidos dentro de los cuales, por lo menos, hay que ganar cuatro. Esperemos a ver cómo forma al equipo sin Teófilo Gutiérrez, porque él crucial y fundamental en el club”.

* Se viene Bolívar, en Copa Libertadores

“El rival más difícil de Junior va a ser la altura, más que el mismo Bolívar de La Paz. Vamos a ver cómo contrarrestan eso. No es un secreto que al ‘tiburón’ históricamente ha tenido problemas en la altura, pero es bueno que cierre en casa. Allá hay que tomar precauciones. No estoy diciendo que se meta atrás, pero tampoco puede hacer un gran esfuerzo por el tema oxígeno. Hay que hacer una buena planificación del juego”.

Publicidad

Cuidado, calidad: Teófilo Gutiérrez casi se cae en la celebración de su gol en Junior vs Caracas

* ¿Se encendió a ‘Amarantoneta’ del técnico?

“Ojalá. Yo soy de los que pienso que al técnico colombiano hay que darle oportunidad, a esos que están bien preparados, como el caso de Amaranto Perea, un hombre respetado en Europa. Él es un hombre que habla bien. Que no se han dado los resultados, pero es que acá queremos tener técnicos desechables, que si perdió tres partidos ya no sirve. Traer a alguien a mitad de torneo no es tan bueno, como si fuera mago para arreglar todo. Yo a él lo apoyo, pese a que las cosas no estaban saliendo bien, pero lo apoyo, porque sé lo bien formado y lo estudioso que es; él va a ser uno de los mejores técnicos de colombia”.