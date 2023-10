Lucas González: “Alberto Gamero, si no es el mejor técnico, está entre los mejores de Colombia”

América le ganó 1-0 a Millonarios este lunes en el partido que estaba pendiente por la fecha 16 de la liga del fútbol colombiano 2023-II. Tras el compromiso hubo elogios por parte de Alberto Gamero y Lucas González

Por eso, en rueda de prensa el estratega de los ‘escarlatas’ destacó lo del experimentado timonel de los ‘embajadores’.

“Nos conocimos en cursos que hacíamos, sino es el mejor técnico, es de lo mejor que tiene Colombia. Este año es el mejor porque es el actual campeón, su equipo dominó el semestre pasado. Pero yo preparo mis partidos, sé que él tiene variantes interesantes”, aseveró Lucas González.

Luego, el entrenador del América de Cali analizó lo que fue el duelo en el estadio Pascual Guerrero, este martes, que fue un buen juego.

Publicidad

“Queríamos superar la barrera de los 35 puntos en el partido pasado. Desafortunadamente no pudimos ganarlo y lo superamos hoy contra un equipo que es el actual campeón y que justo le ganó a América los tres partidos del semestre pasado, tiene un sabor especial. La primera parte es de lo mejor del semestre. Son los campeones porque tienen buenos jugadores y un excelente entrenador. Él mete la mano en la media parte y cambia y es normal que el partido también, porque el dominio del primer tiempo es muy amplio. Estoy contento”, mencionó.

Adrián Ramos, con América de Cali, frente a Millonarios. @AmericadeCali

Acá más declaraciones de Lucas González:

*¿Para qué está el América?

“Estamos para lo que tiene que estar América de Cali, para aspirar a ser campeón. El mismo mensaje que le digo a los jugadores, cuando ganamos no somos los mejores, y cuando perdemos no somos lo peores, porque hemos hecho cosas bien. Ya cumplimos dos objetivos, clasificamos lo antes posible, superamos la barrera de los 35 puntos. Ahora el siguiente de verdad es cuando logremos clasificar por reclasificación a Copa Libertadores. Tenemos que aspirar a eso”.

Publicidad

*Su equipo ha ido mejorando

“Somos un equipo que quiere tener el balón en campo contraro y cada vez lo hacemos mejor. Ahora como entrenador debes observar a tus futbolista sy como vas a crear opciones de gol cuando un equipo se te mete”.

*Los jugadores siempre responden

“Tengo que resaltar es que hoy nos damos cuenta que tenemos una plantilla buena y amplia y que los que entren lo puedan hacer bien. Los chicos que jugaron en posiciones que no son habituales. Debemos estar seguros de tener toda la plantilla disponible para cuadrangulares”.

*Su buen humor ante las críticas

“Amo mi profesión, solamente me cambiaria por la profesión de Edwin Cardona, pero no soy tan bueno. Entonces he aprendido que cuando la pasamos mal tomarme las cosas con humor. Cuando veía cosas, lo del defiende mal es lo mismo. Sigo escuchando las críticas y me llama la atención que no fueran objetivas”.