Lucas González desmintió que pondrá un equipo Sub-20 contra Alianza Petrolera y que ame a Nacional

La liga del fútbol colombiano está llegando a su final y este fin de semana se conocerán a los dos equipos que lucharán por la estrella del primer semestre del 2023. Águilas Doradas, liderado por du entrenador Lucas González, fue uno de sus clubes que lo intentó hasta el final en el Grupo A de los cuadrangulares finales, no obstante, los resultados no los acompañaron y sólo han sumado un punto y sus cinco salidas en la zona.

Lo cierto es que el club 'dorado' ha sido noticia en el último tiempo por unas supuestas declaraciones que dio Lucas González, las cuales han generado controversia previa a la fecha definitivita del fin de semana. Una de ellas es que iba a disponer de una nómina Sub-20 para enfrentar a Alianza Petrolera, escuadra que lucha por llegar a la final. El DT desmintió dicha información en un video publicado por Águilas Doradas en las redes sociales.

"Apareció una publicación que era imagino que jocosa porque decía que yo, como entrenador, había dicho que jugaríamos el último partido con la Sub-20 porque los jugadores profesionales ya estaban en vacaciones. Lo que parece increíble es que muchos medios de comunicación replicaron estas primeras declaraciones y eso atentaría el juego de fútbol en la primera fecha", explicó el timonel del conjunto 'dorado'.

Y en otras de las declaraciones que destacan en el 'post' de Águilas Doradas en sus plataformas sociales es la polémica y supuesta frase de González en la que decía que amaba un club y este era Nacional. También lo desmintió tajantemente.

"De ahí a que amo a un club hay una distancia larga, mal usando mis palabras porque es algo que yo jamás he dicho nunca. Textualiza nuevamente mi respuesta diciendo que amo a un club en particular y jamás lo he dicho", dice.

A renglón seguido continúa Lucas González que "textualiza mi respuesta diciendo que yo amo un club en particular y yo jamás he dicho eso. Desafortunadamente, al parecer cuando tienes contacto con algunos periodistas tienes que tener cuidado con lo que dices".

Y abordó un poco más el tema sobre el supuesto once Sub-20 que iba a usar para el compromiso frente a los 'petroleros' el sábado 17 de junio, a las 8:00 de la noche, en el Alberto Grisales.

"La respuesta que yo doy es como entrenador de fútbol, nunca me prestaría para manipular posiblemente un resultado poniendo un equipo más débil. La responsabilidad mía es intentar ganar todos los partidos", complementó Lucas González.