Lucas González: "Es un orgullo que un niño como yo se siente en la misma mesa con Autuori o Pinto"

Uno de los protagonistas del fútbol colombiano en este primer semestre de 2023 ha sido Lucas González, joven entrenador que clasificó a Águilas Doradas a los cuadrangulares y que ha generado algunos comentarios y polémicas producidas por dichos de otros técnico de experiencia de nuestro país. Aunque hizo una fase 'todos contra todos' de gran rendimiento, en el cuadrangular A solamente los antioqueños lograron sumar un punto y quedaron en deuda.

En las últimas horas se conocieron algunas declaraciones del joven DT bogotano, que fue de frente y dejó en claro algunos puntos relacionados con su presente, sus objetivos y también de las controversias que se han causado con otros experimentados colegas.

"Para mí es un honor haber podido enfrentar al profe Jorge Luis Pinto y también al profe (Paulo) Autuori, es un orgullo para mi que un niño como yo, esté sentado en la misma mesa donde están ellos", le dijo Lucas González a 'Zona libre de Humo', dejando en claro que su espejo en el fútbol siempre ha sido Francisco Maturana, con quien incluso trabajó de cerca cuando fue entrenador de la Sub-20 de Nacional, su paso anterior previo a llegar al profesionalismo.

Publicidad

El timonel de Águilas Doradas agregó que "no conozco ni a Pinto ni Autuori, pero si se pudiera, me encantaría conocerlos para charlar con ellos de fútbol. La verdad es que yo no me tomó las cosas de forma personal".

Para González lo de ahora es solamente el inicio de una carrera que quiere llevar a puntos altos, con objetivos claros que se ha puesto en el camino después de haberse preparado a nivel internacional. "Sueño ser campeón y poder dirigir algún equipo grande en Colombia. Dirigir a la Selección, dirigir en Europa también son otras cosas que quiero".

Publicidad



Lucas González espera darle al cuadro antioqueño una clasificación a Copa Libertadores y dice estar tranquillo en su actual posición, ya que valora la labor que ha desarrollado junto a su cuerpo técnico un trabajo juicioso con un grupo de jugadores que se ha potenciado y que incluso ya tiene a muchos con los ojos puestos en ellos.

Para Águilas Doradas lo que sigue es la visita a Deportivo Pasto de este sábado, a las 7:30 p.m., en el estadio Libertad, en pro de buscar la primera victoria de la fase de cuadrangulares.