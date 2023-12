Lucas González: "Es una victoria que tiene su sabor amargo; nos deja sin esa opción de Libertadores"

América logró este domingo su primeros tres puntos en el Grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga II-2023 del fútbol colombiano, y lo hizo contra Millonarios por 1-0 en el estadio Pascual Guerrero. Los dirigidos por Lucas González se llevaron el triunfo gracias a una anotación de Adrián Ramos, al minuto 50.

Luego del partido, González Vélez entregó en rueda de prensa sus impresiones del mismo, de cómo fue el desempeño de sus jugadores.

"El trabajo de nosotros es intentar ser responsables con nuestras emociones cuando lideramos un proyecto como éste en cabeza del cuerpo técnico. Y a lo que me refiero con eso es que tienes que evaluar el desarrollo del juego, evaluar el resultado únicamente es irresponsable, porque te lleva a montarte una película, una radiografía que no siempre es correcta. Los cuadrangulares como lo dije antes del partido han expuesto nuestras carencias porque somos un equipo, que es un buen equipo de fútbol, pero que cuando llegas a cuadrangulares te enfrentas a equipos que son muy buenos y nos costó ganar los partidos de antes", manifestó el técnico 'escarlata'.

Lucas González aseguró que pese a vencer a Millonarios queda un sabor amargo, ya que no lograron el objetivo de estar en Copa Libertadores. El rojo caleño estará en la Sudamericana.

"Hoy (domingo) los chicos han salido con la misma responsabilidad y con el mismo compromiso y la verdad es una victoria que tiene su sabor amargo, nos quita un peso encima porque no habíamos podido ganar y le ganamos a un equipo que tiene un proceso importante, a un gran equipo. Era el equipo, como lo dije antes, del más miedo le tenía de todos, pero tiene su lado amargo porque nos deja sin esa opción de Copa Libertadores y eso lo sabíamos antes del partido. La responsabilidad nuestra siempre es salir a ganar", agregó.

Lucas González director técnico del América de Cali, en el fútbol colombiano. COLPRENSA

Otras declaraciones de Lucas González:

*Usted habló de los refuerzos para el próximo semestre...

"Vuelvo y repito, los cuadrangulares han expuesto nuestras carencias porque te enfrentas a equipos que se prepararon para competir en torneos internacionales, con plantillas buenas y donde seguramente desde el punto de vista del presupuesto, con nóminas más costosas. Nosotros tenemos que identificar en estos partidos para tener alternativas, para sostener resultados o para ir a buscar los partidos. Queda expuesto lo que nos falta y necesitamos identificar ahora, en la interna, qué perfil de jugador nos puede recortar esas carencias que hemos tenido en los cuadrangulares".

*Edwin Velasco y el partido que tuvo contra Millonarios

"Es un excelente jugador y para nadie es un secreto que en la posición donde más siente es de lateral izquierdo".

*Lo que se debe mejorar

"Es una respuesta que quiere tener todo el mundo, pero las respuestas no son tan fáciles porque nosotros siempre lo hacemos partido tras partido, sobre lo que pudiste hacer diferente. Hoy justo leía una frase que me llega al corazón y es muy clara: 'no hay nada más arriesgado que no arriesgar'. Nosotros estamos en América y somos conscientes de lo que significa estar en el club y es la razón por la que nos traen acá. Está clarísimo que tenemos que gestionar mucho mejor las situaciones de contra, si queremos jugar en campo contrario y eso también pasa por el perfil de futbolistas que pueda llegar a ayudarnos y allí no nos podemos equivocar".

*Con los resultados que se dieron pasó raspando las materias, pero al final ganó el año....

"En este caso soy el alumno, no el profesor; esa evaluación queda evidentemente para las personas que están encima de nosotros y que toman decisiones. Estoy triste porque mi sueño era ir a la Copa Libertadores, pero no por estar triste hay que restarle mérito a lo que logramos, ir a un torneo internacional, en este caso es ir a Copa Sudamericana. De los objetivos que teníamos cumplimos este, el del torneo internacional, nos quedamos cortos en los otros. Es posible que se da la sensación de pasar raspando".