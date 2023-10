Lucas González fue ratificado hasta el 2024 como técnico de América de Cali: Tulio Gómez dio el sí

Atrás ya quedaron las críticas y diferentes presiones en contra de Lucas González por parte del entorno ‘escarlata’ frente a su presencia en el banquillo del equipo, tanto, que al parecer su estadía por territorio vallecaucano ‘va para largo’. Respecto a lo que será el futuro del entrenador bogotano en América, justamente el mismo Tulio Gómez fue quien tomó la palabra y se refirió al tema.

Actualmente con un total de 29 unidades, los rojos están muy cerca de sellar su clasificación a las finales de la Liga II-2023, del fútbol colombiano, en donde esperan poder disputar ‘mano a mano’ el título del campeonato local, con la intención de levantar la estrella 16.

Sin embargo, según lo afirmó Tulio Gómez a ‘Zona Libre de Humo’, desde ya están pensando en lo que será nel proyecto deportivo del América de Cali el siguiente año.

¿Lucas González seguirá siendo la ‘cabeza’ del equipo?

Publicidad

“Creemos que tenemos grupo para llegar a la final y ganarla, pero si no logramos hacerlo no va a pasar absolutamente nada en el timonel de América de Cali. Si por cosas del fútbol el equipo no es campeón o no llega a la final, pase lo que pase de aquí en adelante Lucas González será entrenador de América de Cali en 2024 con absoluto respaldo de directivos, dueños y plantel de jugadores", dijo en entrevista el máximo accionista en el medio local.

Y es que, el actual presente de Lucas González ha ratificado la decisión de la junta directiva de contar con él para el próximo año. Pues en las últimas presentaciones del conjunto 'escarlata', ha logrado consolidar un plantel que ha enamorado a los hinchas del club. Asimismo, varios jugadores han elogiado el trabajo de González, como por ejemplo Edwin Cardona: "En mi carrera, 16 años que llevo, puedo contar con la mano, los entrenadores que he tenido como él. He aprendido mucho en tan poco tiempo (...) sé que va a ser un gran entrenador, ya lo es, su carrera va a hablar por sí sola".

Por el momento, América de Cali ya pone la mira en los que serán los cuadrangulares finales. El próximo partido del cuadro vallecaucano será contra Deportivo Cali, en la fecha 17 del fútbol colombiano. Hay que recordar que la última vez que se enfrentaron los dos equipos, el cuadro 'escarlata' le ganó con un marcador de 3-0 al conjunto 'azucarero' en el estadio Pascual Guerrero.