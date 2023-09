Lucas González: "Hemos hecho un partido bastante bueno, mucho más cerca de lo que queremos ver"

Luego del espectáculo de fútbol y goles, en el 5-0 de América de Cali sobre Boyacá Chicó, por la duodécima jornada de la Liga II-2023, justamente el estratega ‘escarlata’, Lucas González, se refirió en rueda de prensa acerca de la victoria, puntos positivos y el liderato parcial del equipo en el rentado local.

Reiterando la alegría por acercarse a esa idea de juego planteada desde un inicio, el estratega bogotano fue mesurado, enfatizando en que siempre habrá detalles por corregir: “Hemos hecho un partido bastante bueno, mucho más cerca de lo que queremos ver, muy similar al que hicimos contra Cali. Es bueno poder repetirlo de locales, en frente de nuestros hinchas. Ochos goles en estos dos partidos, me alegro mucho por ellos”.

“Sin embargo, siempre hay cosas por mejorar, en momentos nos costó recuperar el balón, pero lo vamos a analizar en video. Pero nos estamos acercando a esa idea, llevamos doce partidos y varias porterías invictas, vamos mezclando jugadores y están rindiendo bien, vamos encontrando las asociaciones y las relaciones de los jugadores y cada vez más vamos encontrando alternativas que nos ayudan a sacar máximo rendimiento”, complementó Lucas González en rueda de prensa.

Sumado a eso, el estratega ‘escarlata’ criticó el calendario y enfatizó en las ‘maniobras’ que ha tenido que hacer para poder mantener al equipo en óptimas condiciones: “Con la seguidilla de partidos que tenemos, el entrenador tiene dos opciones; se echa la bendición y pone al equipo que cree que es más fuerte y lo repite partido a partido y van cayendo soldados como si fuera la guerra, porque es inevitable”.

“La otra opción es intentar periodizar relaciones de esfuerzo y recuperación y tienes que entrenar muy bien para que todos entiendan la idea y es fundamental que los jugadores que no son titulares entrenen y comprendan, para que cuando les toque entrar lo hagan bien. Si el calendario permitiera un poco más de recuperación a los jugadores, entonces el espectáculo que se ha visto contra Boyacá Chicó durante sesenta o setenta minutos, se podría ver cada cinco días los 90 minutos”, complementó el entrenador.

*Otras declaraciones:

Luis Paz…

“Independientemente de cómo se desarrollara el partido, la idea era quitarle minutos al sesenta o setenta, pero sufrió un golpe al inicio del partido y decidimos tomar precauciones, no creo que tenga nada”.

El proceso…

“El inicio del proceso fue difícil, por falta de tiempo no tuvimos pretemporada y desde un inicio sabíamos que el equipo como jugaría como lo hemos hecho, pero falta tiempo para poder llegar ahí, sin embargo, cuando vas sumando partidos y resultados te vas acercado a la idea”.

Los ataques del rival…

“A mí me encanta que el rival pateé fuera del área, me preocupa si lo hace dentro, porque significa que no hemos sido lo suficientemente buenos en la fase de recuperación, intentando quitar la pelota al rival antes que entre. Pero si rematan de afuera es porque no han podido ingresar”.