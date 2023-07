Lucas González: "Mi sueño es ser campeón del fútbol colombiano con América de Cali"

El segundo semestre del fútbol colombiano está a solo días de iniciar y, con el objetivo de ser protagonistas y empezar con pie derecho su etapa en el América de Cali, Lucas González charló en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y analizó lo que han sido sus primeras semanas al mando del conjunto ‘escarlata’ y las aspiraciones con las que llega a la Liga II-2023.

Es más, el estratega de 42 años afirmó que, dentro de los encuentros preparatorios de cara al inicio del campeonato colombiano, se enfrentó a el equipo que hace menos de dos meses todavía dirigía en las fases finales del primer semestre.

“Hoy enfrentamos a Águilas Doradas, hicimos un buen partido contra ellos, América era un equipo el semestre pasado que era muy bueno, que lo que hacía cuando tenía el balón era muy bueno sin balón. De pronto era un poco más reactivo, pero hoy nosotros vamos a intentar que este equipo nunca cambie de idea, que siempre tenga el balón con un sentido, que no sea solo en nuestra casa, sino también de visitante, vamos a intentar ser protagonistas, siempre vamos a ir a buscar el arco contrario cuando estemos ganando, tenemos la responsabilidad de no meternos atrás”, indicó Lucas sobre las sensaciones en su llegada al equipo vallecaucano.

Sumado a eso, detalló que se siente conforme con la construcción nominal que ha tenido el equipo para este semestre, hecho que deja buenas sensaciones de cara al inicio de la temporada: “Estamos tranquilos, la plantilla es muy buena. Jugadores que siempre se conocen porque a nivel profesional y uno los analiza antes de los partidos, pero cuando uno empieza a entrenar evidenciamos lo que verdaderamente pueden hacer esos jugadores.”

Lucas González, nuevo entrenador del América de Cali. Foto: Colprensa.

Publicidad

“Desafortunadamente solo hay dos semanas de pretemporada, que es muy poco tiempo, pero te das cuenta rápido, como los jugadores van asimilando esa idea y con la plantilla que tenemos actualmente la prioridad es traer otro portero que nos ayudara a que Diego Novoa también tuviera esa competición y ya lo tenemos. Ahora estamos contentos con lo que tenemos y si nos puede llegar a alguien más, pues estamos muy felices de que así sea”, añadió el entrenador ‘escarlata’.

*Otras declaraciones:

¿Qué importancia tienen Adrián Ramos y Darwin Quintero en el equipo?

“Ellos tienen una calidad impresionante. Carlos Darwin es un jugador que no lo conocía, yo nunca lo había entrenado, es un jugador que él mismo por comportamiento natural, tiene unas ganas enormes de recuperar el balón. Aparte de su calidad y esto no es muy común encontrarlo en un jugador, porque por lo general los jugadores que tienen mucha calidad, que cuando pierden el balón no ayudan a su equipo a recuperar el balón”.

Publicidad

“En el caso de Adrián Ramos es un caso similar al de Marco Pérez. Optamos por utilizarlo como delantero centro. El rol de punta en esa recuperación que buscamos es muy simple, él tendrá que ir a presionar a los centrales o ir a presentar al medio centro, que son distancias muy cortas”.

¿Existe una cláusula de salida para ir a Atlético Nacional?

“Lo de Nacional es completamente absurdo. Me parece increíble que circule eso por ahí, incluso, el agente de prensa me preguntó lo mismo y me parece totalmente absurdo, y no sé de dónde surge esa versión. La única conclusión que tengo es que surge de alguien que tenga malas intenciones porque es completamente absurdo que un entrenador, que tiene tan pocos partidos en primera división, vaya a venir a un club tan grande y con la historia que tenga América de Cali poniendo una cláusula de salida para un club como Atlético Nacional cuando hay esa rivalidad tan grande, entonces es completamente falso”.

Lucas González, nuevo técnico de América de Cali. COLPRENSA

¿Cuál es su objetivo en el América de Cali?

“Yo soñé con ser campeón de la liga colombiana, creo que una de las cosas que más me enamoró a mí de este reto, primero es la historia de que tiene la 'mecha' porque es verdaderamente enorme la hinchada que tiene, el club es enorme, pero no solamente aquí en Colombia, sino en Sudamérica".

“Vamos a intentar ser campeones de los dos torneos porque es la exigencia que tenemos. Pero como mínimo objetivo necesitamos asegurar nuestra participación en la Copa libertadores de 2024”.

Publicidad

¿Trabajará con las divisiones inferiores?

“Lo que vamos a hacer es tener a estos chicos lo más cerca posible, yo estar muy cerca también de estas categorías, Sub-17 y Sub-20 e intentar identificar ese talento que ya está cerca de consolidarse en el primer equipo porque esa es la intención del club. Y es algo con lo que yo estoy perfectamente alineado”.

¿Es grave lo de Víctor Ibarbo?

"La verdad que Víctor ha tenido un pequeño trauma en un entreno en su rodilla. Estamos esperando ya que el médico pueda hacer todas las valoraciones posibles, sacar las conclusiones finales y, por ahora, esta semana no estará disponible para nosotros”.