Lucas González: "No podría estar más orgulloso de ser el entrenador de estos jugadores"

Lucas González tuvo un respiro en su afán por conseguir resultados. Y es que en medio del tensionante ambiente que se vive al rededor del América de Cali, el conjunto 'escarlata' volvió a reencontrarse con la victoria, tras vencer 2-0 a Santa Fe, en un cómodo partido para el equipo local.

Finalizado el encuentro, el estratega bogotano que necesitaba de una victoria para poder continuar al frente del banquillo de los 'diablos rojos', dio sus impresiones de lo que fue este duelo de rojos y de lo vivido en los últimos días.

"No estoy de acuerdo con que la pelota quieta haya sido definitiva. Creo que donde realmente estuvo la diferencia fue que tuvimos un equipo que tuvo el carácter de quitarle la pelota a Santa Fe", comentó de entrada Lucas González.

Y agregó, "Santa Fe es un gran equipo, que tiene grandes jugadores, le gusta tener el balón y como tiene jugadores buenos, ellos te pueden poner en peligro. Pero sentimos la solidez porque el equipo estaba muy bien organizado para recuperar el balón. Santa Fe no pudo encontrar soluciones a la presión que nosotros organizamos, además de que tenemos jugadores muy buenos con balón, entonces cuando tenemos el balón sabemos que vamos a marcar gol".

Aquí más declaraciones de Lucas González:

*Lo vivido en las últimas horas

"Recuerdo un poco los momentos vividos en las últimas 72 horas que son atípicas, sobre todo cuando empieza un nuevo proceso. Desafortunadamente, no logramos los puntos que queríamos y eso nos pone en esta situación en menos de dos meses. Construir vínculos tarda tiempo, la verdad que el apoyo que han mostrado los chicos, su comportamiento y el partido que han hecho este domingo es algo que independientemente de cómo termine esta historia, que esperamos sea con la estrella 16, no podría estar más orgulloso de ser el entrenador de estos jugadores".

*La superioridad del América frente a Santa Fe

"Los dos goles llegan en pelota quieta, pero no creo que ese haya sido el determinante. Si revisamos el partido nos damos cuenta que América fue muy superior hoy, Santa Fe no ha tenido prácticamente nada, nosotros tuvimos dos palos y varios remates".

*La situación que atraviesa en el América

"Es una situación difícil, pero es parte del fútbol y de dirigir un equipo como este. Lo hablamos con los chicos, si cuando pasan cosas como estas y uno sale corriendo no está hecho para cumplir el sueño que uno tiene. Es primera vez que como cuerpo técnico me toca vivir esto, y he sentido el respaldo de los jugadores. Uno como entrenador tiene que comprender que el fútbol es de los jugadores, los entrenadores únicamente estamos para ayudar a que sea un poco más fácil para ganar".