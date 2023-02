"Lo digo con respeto y franqueza, hacía por lo menos 30 años en el fútbol colombiano, no vi lo que se vio hoy (lunes) y a mí me asombra que no pregunten de eso, qué vergüenza lo del partido de hoy; hace 30 años que no veía eso: 'marrulleros', parar el partido, echar el balón para afuera, meter las camillas; es triste. Si el señor Lucas González viene a hacer eso en el fútbol colombiano es mejor que se vaya". Esas palabras fueron de Jorge Luis Pinto, técnico del Cali, después del empate 1-1 contra Águilas Doradas, en el estadio de Palmaseca, en el cierre de la fecha cinco de la Liga I 2023 del fútbol colombiano.

Y antes esos dichos del experimentado entrenador, hace pocos minutos en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', contactaron al profesor González, quien prefirió no entrar en mayores polémicas y guardó la mesura por ese 'ataque' en la rueda de prensa.

"No tengo que decir nada al respecto (de lo que dijo Pinto), yo quiero centrarme en el juego. Así perdimos la posibilidad de ser líderes, estoy contento porque vas a un campo en donde te encuentras con 25 mil hinchas, una hinchada espectacular y creo que mis jugadores compran. Es el partido en el que más estamos de lo que queremos, eso es lo que puedo comentar", expresó inicialmente el joven adiestrador.

González siguió y expresó que "es normal que acá en Colombia en el mundo del fútbol profesional no me conozcan, tengo muchos partidos en fútbol aficionado, en el fútbol formativo; pero lo más bonito para uno de entrenador son los comentarios de otros colegas y especialmente que he logrado en todos los lados construir una relación con los jugadores, acá en Colombia. Y particularmente del tiempo efectivo, que entiendo que es lo que comenta el 'profe' Pinto, nosotros somos un equipo que quiere aprovechar cada minuto de juego, para que el espectáculo sea lo que debe ser, lo que el hincha va a ver".

Ante las preguntas del grupo de periodistas que dirige Javier Hernández Bonnet, Lucas González solamente se refirió a alguna situación en particular que se presentó con Pinto en el transcurrir del compromiso.

"Hay un momento cuando estamos dirigiendo el partido, el profesor Pinto llama al gerente nuestro y le dice algo. Pero yo no le presto atención a eso, yo estoy pendiente y atento en intentar ganar partidos de fútbol", finalizó Lucas González.