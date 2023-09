Lucas González: "Nos condicionan las lesiones, es una lástima y es consecuencia del calendario"

América de Cali visitó en la tarde de este miércoles a Envigado en el Polideportivo Sur, en compromiso pendiente de la sexta jornada de la Liga II-2023 del fútbol colombiano. Tras el partido, el DT del elenco 'escarlata', Lucas González, compareció en rueda de prensa y habló de algunos conceptos del desempeño de sus futbolistas.

"En el aspecto de la presión de Envigado, ellos no han venido a presionarnos en nuestra portería, lo que han hecho es dejar que los centrales salieran al círculo central y una vez ahí esperaban con el 1-4-5-1. Los jugadores de ellos han sido valientes en esa línea de atrás porque era difícil encontrar pases por dentro. La segunda parte tenemos ese pase largo y nos ayuda a llegar un poco más al área de ellos, que fue difícil", mencionó González.

El timonel bogotano también se refirió a la cantidad de lesionados que tiene el club rojo caleño; lo que le preocupa claramente. Habló del calendario bastante pesado.

"Claro que nos condicionan las lesiones, es una lástima y es consecuencia del calendario. No es coincidencia que nosotros contra Santa Fe perdamos a Cristian Barrios y Facundo Suárez, ya se perdieron tres partidos con este. Después vamos a Santa Marta y perdemos ahí a 2 jugadores, Esneyder Mena y Marcos Mina, que todavía no están con nosotros. Dos días después vamos a contra Alianza y nos toca sacar a Jáder, pero ahora pierdes a 3 jugadores más, Velasco, Arrieta y Edwin Cardona que no puede caminar. Es difícil porque estos chicos juegan con unas expectativas máximas de intentar ganar y tenemos que buscar la manera de lidiar con eso", agregó.

Otras declaraciones de Lucas González:

*Víctor Ibarbo y su titularidad contra los 'naranjas'

"Es un poco consecuencia de lo que mencionaba ahora, tenemos que cambiar jugadores por acumulación de fatigas. Adrián (Ramos) había empezado los últimos partidos, es un excelente jugador y su rendimiento se va a mantener arriba siempre y cuando la fatiga no sea un problema para él. Habíamos tomado la decisión antes".

*El partido frente a Envigado

"El partido ha sido complicado todo, no sé si es la fatiga de los chicos o el campo se encontraba bastante seco, pero nos costó enlazar pases que normalmente hacemos. Como entrenador tienes que intentar ahí jugar tu partido de ajedrez y priorizar muy bien la relación de esfuerzo y recuperación para que no pierdas jugadores. Creo que mejoramos un poco, pero necesito ver el partido nuevamente porque está muy lejos de lo que todos queremos ver".

*El ambiente hostil y lo que viene para el clásico contra el Cali

"El ambiente ha sido difícil y entiendo las hinchas porque quieren ganar y en club como este siempre tienes que ganar. Mi trabajo simplemente es el mismo intentar ganar partidos de fútbol, los jugadores entienden que cuando se ponen esta camiseta saben que tienen que ganar, ellos sienten que nosotros los podemos ayudar a ganar. Saben de la situación en la que se está cuando no se gana, si logramos ganar el fin de semana haríamos 16 puntos a la fecha y eso es más de 50 por ciento que necesitas para clasificar".