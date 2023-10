Lucas González: "Nos sentimos un poco frustrados porque hicimos un partido bueno"

América de Cali sumó un punto en su visita al Deportivo Cali en una nueva edición del clásico vallecaucano. El resultado fue 0-0 en el estadio de Palmaseca, en juego de la fecha 17 de la Liga II-2023. Luego del partido, el director técnico del 'escarlata', Lucas González, analizó el desempeño de sus dirigidos.

"Sumamos un punto porque somos visitantes, este estadio es muy difícil, pero tengo la sensación de que se me escaparon dos. Creo que el partido que hicimos fue bastante bueno, crearon varias ocasiones , que sin verlas, desde yo estaba se sentían bastantes claras. Vinimos con la intensión de ganar, por eso yo mismo y los chicos nos sentimos un poco frustrados porque buscas el partido y es difícil hacer un buen partido acá, donde le quitamos el balón a ellos", dijo de entrada en su intervención con los medios González.

A renglón seguido, continuó que "aún así la intención es clara, hicimos 30 puntos, queríamos hacer 32 y ahora el siguiente objetivo será el intentar superar los 35 puntos, lo máximo que hizo el club en el 'todos contra todos' desde que regresó a primera división".

Otras declaraciones de Lucas González:

*América fue profundo, pero no creaba opciones claras...

"La respuesta es porque tienes un buen equipo al frente que está haciendo todo lo posible por contrarrestarte. Nosotros en la segunda parte con la firme intención de ganar el partido, sacamos a un lateral izquierdo, modificamos la estructura más fija para tener profundidad, teníamos control del partido, pero no creábamos opciones claras. Metiendo jugadores frescos y con una forma de generar ocasiones, pero el rival también tiene un buen entrenador e hizo sus cambios".

Deportivo Cali y América se enfrentaron en un nuevo clásico vallecaucano, en duelo de la Liga II-2023. @AmericadeCali

*La clasificación del América, qué siente...

"Si te digo la verdad lo único que significa es alivio, alivio porque es evidente que llega un entrenador joven que tiene poca experiencia en poca en primera división y cuando inicias te toca afrontar una situación difícil. Si las cuentas no me fallan son 11 partidos invictos, 7 partidos de esos once donde no te marquen gol. Somos un cuerpo técnico que lidera en conjunto, no desde una posición superior, nos reunimos entre todos y por eso ellos (jugadores) asumen esa responsabilidad. En un partido como hoy (domingo) que es importante para nosotros y para los hinchas, aunque ganes un punto sales frustrado y un poco triste".

*Las decisiones del VAR

"Yo hago mi trabajo y espero que todo el mundo haga su trabajo lo mejor posible y ser árbitro es bastante difícil, entiendo que hubo un problema con el VAR en alguna situación puntual que parecía un fuera de juego muy claro, en uno de los goles que marcan ellos, desafortunadamente tardan mucho, mucho de lo que vemos por televisión en Europa, seguro será por tecnología, pero hay poco que yo tenga que comentar. Lo único es que lógicamente que el ritmo que los jugadores vayan acumulando, que hace que el fútbol mejore, es evidente que cae si tienes un para de seis o siete minutos. Ojalá que podamos implementar mejor tecnología para que estas decisiones no demoren más de dos minutos".