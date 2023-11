Lucas González, previo a enfrentarse a Millonarios por Liga-II: "Sentimos la necesidad de ganar"

América de Cali ya se perfila para enfrentar a Millonarios por la segunda fecha del Cuadrangular B de la Liga de Fútbol Profesional 2023-II. Previo al encuentro, Lucas González, técnico del conjunto 'escarlata' analizó su equipo, al conjunto 'embajador' y se le vio optimista con respecto a clasificarse a la final de cara a aspirar a la decimosexta estrella de la 'mechita'.

En primera instancia, habló de los jugadores que serán, seguramente, baja para enfrentar al cuadro azul con nombres que causan cierta preocupación a la hinchada 'americana'. "Tenemos la baja de Andrés Sarmiento, David Contreras tampoco estará disponible y Facundo terminó con un esguince de tobillo, pero ha entrenado bastante bien, lo van a valorar para saber si nos puede acompañar en la convocatoria contra Millonarios", informó.

Por otro lado, pese a haber iniciado con una derrota 1-2 contra independiente Medellín en la primera fecha del Cuadrangular B , el estratega lo tomo de la mejor manera y puso firmemente a entrenar y a preparar el partido en la capital para no dejar escapar más puntos. "Sentimos la necesidad de ganar. Hemos preparado bien el partido y tenemos muchas ganas de que sea domingo. La semana ha sido muy productiva, esa son las ventajas que tiene la derrota. Desafortunadamente, nos toco perder el primer partido, pero eso genera un nivel de tensión que no siempre tiene el futbolista. Lógicamente, queríamos ganar. Nosotros sentimos ahora esa necesidad de ganar y hemos preparado muy bien el partido del domingo, queremos que llegue rápido el domingo", confesó entusiasmado el bogotano.

Sin embargo, pese a que tiene en la cabeza la victoria, no le bajó el nivel a Millonarios. Contrario a ello, decidió elogiar al conjunto de la capital admitiendo la dificultad de enfrentar al equipo 'embajador'. "Se plantea igual desde que se plantean todos los partidos. En este caso, Millonarios es un excelente rival. Tiene posiblemente el mejor entrenador del futbol colombiano y tiene también al mejor equipo en la actualidad porque son los actuales campeones de Liga y Copa y eso pasa porque llevan un proceso de unos cuatro años. La verdad que hemos analizado la dificultad y sobre todo por la calidad de jugadores que ellos tienen", afirmó González.

"Vamos a ver cual es el once que ellos pongan, porque están jugando la final de Copa. Si el profesor Alberto Gamero decide repetir su ultimo once, que es el mas común, o si decide cambiar algunos jugadores y salir con características diferentes. Eso genera complejidad porque no es lo mismo que juegue Edgar Guerra y Beckham Castro, a que juegue Daniel Cataño y Daniel Ruiz. La preparación desde ahí es mas compleja porque toca preparar al equipo para diferentes escenarios", agregó respecto a su análisis del equipo 'blanquiazul'.

América de Cali celebra gol contra Atlético Bucaramanga Foto: Colprensa

Otras declaraciones de Lucas González en rueda de prensa

¿Con qué actitud saldrá América a jugar contra Millonarios?

“Vamos a ver un equipo que va a ir intentar ganar, generar más opciones de gol al equipo contrario y que el factor suerte que no estuvo de nuestro lado en el último partido ojalá nos acompañe”.

¿Hay posibilidades de clasificar a la final pese a la derrota 1-2 contra Independiente Medellín?

“Lógicamente todo mundo quiere empezar ganando, pero las cuentas son las mismas, nos tocó empezar al revés, ya pasó antes, en 2 casos fuimos campeones en 2019 y 2020, esperemos en 2023 nuevamente sea el mismo”.

¿Están motivados para llegar a la final?

“El equipo hoy siente y a los jugadores se le ve en los ojos y en cada entreno la posibilidad real de disputar esa final, anímicamente estamos suficientemente fuertes y sentimos que hay una posibilidad real de meternos a la final y aspirar al título”.