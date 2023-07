Lucas González: "Somos capaces de proteger el resultado y nos llevamos los tres puntos"

Lucas González debutó en el banco técnico del América de Cali con un victoria por 1-0 sobre el Tolima, en el Pascual Guerrero. Luego del compromiso de la fecha número uno de la Liga II-2023, el timonel 'escarlata' dio sus impresiones del duelo, destacó la 'garra' de los suyos para mantener el resultado, ya que jugaron todo el segundo tiempo con 10 futbolistas.

"Reflexión general es que la verdad el partido ha sido durísimo. Lo que teníamos claro es que nos iban a presionar y básicamente el que se adueñara del balón, iba a imponer condiciones", dijo de entrada González.

Y sobre su análisis del juego continuó: "En la primera parte cuando estábamos once contra once, el partido fue muy bueno, nos generaron pocas ocasiones y nosotros tuvimos el gol. Una clara de Facundo (Suárez) y Andrés Sarmiento; el equipo en zona de recuperación lo ha hecho muy bien. Pero después quedamos más de 45 minutos con un jugador menos y sufrimos al final un mucho más de lo que queríamos, no por ocasiones claras de ellas, sino por no tener el balón y es algo que como entrenador me pone muy incómodo, jugar con 10 con un equipo como Tolima es muy difícil".

En medio de la charla con la prensa, el timonel del rojo vallecaucano también se refirió a cómo se sintió en el banco técnico.

"Las sensaciones son un poco encontradas porque la primera parte lo disfrutamos muchísimo, preparamos el partido con la intención de quitarles el balón y los chicos lo hicieron bien; los que estaban en la parte de arriba hicieron un partido muy bueno, pero después en la expulsión el partido cambia. En la segunda parte con 10 jugadores nos ha costado recuperar y los jugadores estaban cansados; nos tocó evitar que nos marcaran para lograr los tres puntos. Somos capaces de proteger el resultado en la segunda parte, nos llevamos los tres puntos y muy contentos con eso".

Otras declaraciones de Lucas González:

*La actuación de Jorge Soto

"Jorge es un excelente portero y por eso lo trajimos, su actuación en la cancha la explica todo".

*Maicol Valencia y su expulsión

"La primera parte optamos por Maicol porque veíamos que era un jugador que cuando lo vienen a presionar no se asusta, él convive muy bien con la proximidad del rival, cuando tiene oponentes cerca no modifica su intención, no se saca el balón de encima y lo tira para donde sea. Tiene todo el respaldo de nosotros, pero se lo dije ahora que hay que aprender de los errores, porque esta primera se las perdono, pero no puede pasar otra vez, porque sus compañeros han tenido que hacer un esfuerzo para proteger la victoria. Él es un buen chico, es inteligente y lo ha entendido perfectamente".

*El balance del juego...

El equipo que más tiene el balón no gana, es una falacia. Simplemente si tú tienes el balón y lo tienes más cerca de la portería contraria, estás más cerca de ganar y el balón más lejos de tu propia portería. El fútbol es aprovechar ventajas; es lo que intentaremos, tener el baló; pero tenerlo no es un fin, es un medio para intentar ganar".