Lucas González: "Teniendo a Dayro Moreno al frente, siempre me voy a sentir amenazado"

El pasado jueves, Once Caldas y América de Cali igualaron 1-1 en el estadio Palogrande de Manizales por la jornada 19 de la Liga II-2023, del fútbol colombiano. Sin embargo, más allá del entretenido compromiso que ambas escuadras protagonizaron, Lucas González, entrenador del cuadro ‘escarlata’, se despachó en elogios hacia el delantero del ‘blanco blanco’, Dayro Moreno.

Lo que podría ser una rueda de prensa de análisis y estudio sobre lo que aconteció en el terreno de juego, para el entrenador de América de Cali se terminó convirtiendo en un espacio para destacar las cualidades de la ofensiva rival, liderada por el reconocido y experimentado Dayro Moreno, quien no marcó, peo sí estuvo activo con movimientos y gran participación del juego.

“Teníamos unas ganas de ganar y carácter importante para someter al rival. No creo que sea debilidad de ellos porque nos sentíamos amenazados, teniendo a Dayro Moreno al frente siempre me voy a sentir amenazado como entrenador, pero los chicos lo han hecho muy bien”, indicó inicialmente Lucas González referente a lo que fue su resumen de la igualdad 1-1 con el Once Caldas.

Sumado a eso, el estratega bogotano se mostró lamentado por la actual situación deportiva que viven los manizaleños, quienes, a pesar de escaparle al tema del descenso en este año, para el otro llegan bastante comprometidos: “Es una lástima que un club como Once Caldas esté pasando por una situación difícil, tiene una hinchada espectacular y con un estadio muy bonito”.

Dayro Moreno y un festejo de gol con el Once Caldas frente al Bucaramanga. Twitter @oncecaldas

Por otra parte, Lucas González también reconoció que América tuvo con qué ganar y llevarse los tres puntos del estadio Palogrande, pero al final a la fortuna no estuvo del lado de los vallecaucanos, que extendieron su invicto a trece partidos: “Esperábamos someterlos por nuestra idea, se encontraron con un gol con un poco de fortuna, tienen suerte en que un jugador como Edwin Cardona pocas veces falla un penalti y falló”.

¿Cómo le ha ido a Dayro Moreno en la presente temporada?

Con un total de diez anotaciones y una asistencia en 19 partidos disputados, en lo que va de la Liga II-2023, el oriundo de Espinal jornada a jornada se ha jugado una disputa aparte, en su intención de superar a Sergio Galván Rey como el máximo goleador del fútbol colombiano.

A falta de una jornada y sin posibilidades reales de clasificar a los cuadrangulares finales, Dayro Moreno tiene la oportunidad de seguir aumentando su cuota goleadora el próximo domingo 5 de noviembre, cuando enfrente a Independiente Santa Fe.