Lucas González tras empatar 1-1 con Once Caldas: "Si el balón no rueda, es difícil someter al rival"

América de Cali, en un 'pantanoso' partido, empató 1-1 con Once Caldas en juego válido por la jornada 19 de la Liga de Fútbol Colombiano 2023-II, en el estadio Palogrande. En la rueda de prensa posterior, el técnico Lucas González analizó el encuentro.

Primeramente, se quejó de las condiciones de juego debido al clima que, incluso, suspendió el encuentro por algunos minutos para que las condiciones climáticas mejoraran en pro del bienestar del terreno de juego. "Cuando se enfrentan dos equipos que tiene propuestas diferentes y con las condiciones de la cancha, esas ventajas que podemos intentar generar en el juego, se recortan porque el balón no rueda y si el balón no rueda, el fútbol no es el mismo y se tiene que optar por otras cosas. Son las mismas condiciones para los dos, eso está claro, pero a donde vamos hacemos lo posible por imponernos a los rivales y someterlos quitándoles el balón, pero si el balón no rueda es difícil hacerlo", tajante habló el bogotano.

Por otro lado, recalcó la actitud de sus dirigidos para afrontar un partido que, luego de que Edwin Cardona perdiera un penal, logró empatar. "Los muchachos lo hicieron bien. Fallamos un penal después de una ocasión clara. En la segunda parte, el campo mejoro un poco, pero desafortunadamente nos marcan, pero debo rescatar como el equipo se sobrepone a la situación", sacó pecho González.

Por último, se le vio algo decepcionado por el resultado, aunque, con aire en la camiseta, afirmó que le faltó poco a su equipo para llevarse los tres puntos a casa. "Hoy perdimos dos puntos. Se siente que perdimos dos puntos cuando sometemos a un rival y les creas más ocasiones de las que te crean y sientes que estuviste más cerca de ganar. El fútbol es marcar un gol más. Valoro el hecho de poder empatar, nos faltó poco para poder remontar", de esta manera concluyó su intervención el estratega del conjunto 'escarlata'.

Otras declaraciones de Lucas González.

¿Qué opina de la situación actual del Once Caldas?

"Es una lástima que un club tan grande esté pasando por una situación difícil y verlo abajo en la tabla. (Once Caldas) es un club que quisiéramos ver en finales, tiene una hinchada espectacular y un estadio muy bonito. Nosotros intentamos someterlos como lo hicimos por la idea que tenemos de ellos, pero tuvieron suerte en que Cardona, que rara vez falla un penal, lo fallara".

¿Qué habló con los árbitros al final del partido?

"Normalmente, me felicitan por lo que hago con el equipo más allá del resultado. Él me preguntó que qué le había dicho yo en una situación puntual, entonces ahí le dije: 'eran dos faltas'. No me escuchó, le expliqué todo y ya me he educado en eso. Independientemente del resultado del partido, me acerco a darles la mano y sé que el trabajo que hace es difícil".