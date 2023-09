Lucas González tras la victoria 4-1 sobre Nacional: "Toca disfrutar este bonito momento que vivimos"

América de Cali logró sacar el resultado por lo alto y terminó goleando 4-1 a Atlético Nacional en uno de los juegos de la jornada 14 de la Liga de Fútbol Profesional 2023-II, en el Pascual Guerrero. Tras la victoria 'escarlata', Lucas González, entrenador de la 'mechita' analizó el encuentro.

En primera instancia, habló sobre sus jugadores y el buen rendimiento que han mostrado, no solo en este reciente partido, sino también en anteriores compromisos. "Estos jugadores han demostrado. Ellos nos respaldaron en un momento crítico en donde este proceso parecía que se terminaba. Ellos salieron y nos respaldaron verbalmente, pero después también lo hicieron en la cancha y el equipo ha ido incrementando. Yo lo que tengo que hacer ahora es darles las gracias a ellos y se los dije ahorita en el vestuario, ellos me han hecho sentir orgulloso de dirigir el América de Cali, han hecho un partido muy bueno, con un nivel muy, muy alto de jugadores puntuales y lo único que puedo hacer yo es darles las gracias a ellos y también aprovecho para darle las gracias a don Tulio (máximo accionista del América) porque creyó en Cristian Barrios y hoy vemos los frutos de creer en Cristian Barrios y también creyó en nosotros, por eso quiero aprovechar para darle las gracias. Ahora, toca disfrutar este momento tan bonito que vivimos", habló con emoción el bogotano.

Siguiendo la misma línea, habló del duro momento que le tocó vivir en sus primeros días siendo el entrenador de América. Sin embargo, las cosas han cambiado tanto para él, como para sus dirigidos, aseguró.

"Figurativamente, habíamos estado en el infierno. No conozco a nadie que haya estado en el infierno literal, pero se sentía similar. Por lo que significa este estadio, encima rojo y la gente gritando como nos tocó vivirlo nosotros. Me acuerdo el partido con Medellín y el partido con Santa Fe fueron momentos muy duros, pero yo sabía lo que podíamos hacer porque sabía los jugadores que teníamos y ya había conocido el fútbol profesional colombiano. Entonces, sabía lo que podíamos hacer. Necesitábamos era tiempo Los jugadores que nos compraron hace tiempo, les doy nuevamente las gracias a ellos y lo que siento hoy es un alivio desde la perspectiva de la relación con la hinchada, porque yo lo sufro mucho. Yo sé lo que significa para alguien que está pensando en su equipo 24 horas al día y que de pronto siente esa frustración. Cuando ellos no pueden tener esa alegría, desafortunadamente los otros equipos también se preparan para ganar. Entonces la alegría no la puedes dar siempre. Entonces en este momento lo que siento es una satisfacción muy grande y espero que lo disfruten", comentó el técnico quien 'no se cambia por nadie'.

Publicidad

Finalmente, habló del segundo gol de su equipo en donde gracias a una gran jugada colectiva en donde se tocó el balón en 38 ocasiones, todo el equipo tocó el balón y gracias a un genial pase filtrado de Carlos Darwin Quintero y una gran definición de Cristian Barrios, el Pascual Guerrero explotó de emoción.

"Lo que pasa antes del segundo gol expresa el fútbol que yo tengo en mi cabeza, expresa lo que queremos hacer nosotros aquí en el América de Cali y que termine en gol es muy bonito. Así que ese segundo gol es el equipo que todos queremos ver", culminó de esta manera su intervención Lucas González.

Ahora, el conjunto 'escarlata', que con esta victoria se posiciona como segundo del escalafón con 26 puntos, tendrá que prepararse para enfrentar al Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Dicho partido se dará el próximo sábado 30 de septiembre.