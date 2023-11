Lucas González, tras perder 1-0 contra Nacional: "El resultado está muy lejos de lo que queríamos"

Luego de haber caído en condición de visitante contra Atlético Nacional 1-0 en partido por la tercera fecha del Cuadrangular B de la Liga 2023-II , Lucas González, director técnico de América de Cali, analizó el encuentro y se mantuvo sereno de cara a afrontar las próximas jornadas de estas fases finales del campeonato liguero.

Primero que nada, analizó el encuentro y aseguró sentirse triste debido al resultado que se le terminó escapando en los últimos minutos de partido. "Evidentemente, el resultado está muy lejos de lo que queríamos nosotros y estamos muy tristes por eso. Hemos salido a intentar hacer lo que hacemos siempre entendiendo que nos enfrentamos a un excelente rival. Entonces, cuando enfrentamos estos rivales, lógicamente tú vienes con un plan, intentamos superarlos, pero te enfrentas en los cuadrangulares a los mejores equipos de Colombia. Toca hacer las cosas muy bien para ganar", aclaró en primera instancia.

Por otro lado, habló también de algunas bajas que, según el estratega, le ha pesado a la 'mechita'. "La baja de Andrés Sarmiento nos ha costado mucho y después de esa lesión no hemos podido ganar, no porque dependamos de Andrés, sino porque tienes una alternativa más de un jugador que te permite tener algo diferente y ahora, sumado a la baja de Edwin Cardona y de Darwin Quintero, que no estaba 100%. Hay que darles mérito a los chicos porque fueron a buscar el resultado y los chicos lo intentaron hasta el final, pero te enfrentas a rivales que también lo intentan y a ellos les tocó ganar", comentó.

Finalmente, habló de la falta de gol en estos últimos partidos, pues solo se han marcado dos anotaciones en tres partidos de cuadrangulares finales. "Lo que podemos controlar nosotros es que los jugadores entiendan como equipo cómo intentar superar al equipo contrario. Logramos 19 goles en los partidos pasados porque creamos muchas ocasiones y los jugadores que estaban la metían. Ahora nos ha costado marcar goles en este partido", declaró Lucas González.

Acción de juego del partido de Atlético Nacional vs. América de Cali, en los cuadrangulares de la Liga II-2023 Archivo de Colprensa

Otras declaraciones de Lucas González en rueda de prensa

Su opinión sobre Nacional...

"En el fútbol se gana, se empata o se pierde. Normalmente se pierde más de lo que se gana, sobre todo cuando uno se enfrenta a unos equipos y aquí nos hemos enfrentado a Atlético nacional, que no por suerte, tiene los títulos que tiene. No por suerte tiene la plantilla que tiene y cuando te enfrentas a una plantilla como esta tienes que hacerlo todo muy bien. Hicimos una primera parte muy buena, pero no logramos marcar y ellos simplemente lograron ser más eficaces. Tuvieron una ocasión de gol y la marcaron, nosotros tuvimos varias. Pero no pudimos marcarla".

Respecto a las tres derrotas en cuadrangulares...

"Los cuadrangulares son así, hay que hacer las cosas muy bien. Son partidos donde hay máxima atención y afortunadamente yo no juego. El fútbol es de los jugadores. En este caso nos ha tocado perder, nos duele muchísimo. Hemos cometido errores que tenemos que corregir y estamos en un proceso, lógicamente, en construcción. Es el primer semestre que estamos nosotros liderando este proyecto con el equipo y desafortunadamente estamos muy lejos de que esto sea lo que queremos. La autocrítica hay que hacerla toda evaluando qué es lo que estamos haciendo en el desarrollo de juego y evaluar el rendimiento de los jugadores".

¿América aún tiene posibilidades de clasificar a la final?

"De hecho, no he hecho las matemáticas, porque esto simplemente son matemáticas, son los resultados. Creo que es muy difícil. Lo que sí está muy tangente es la posibilidad de clasificar a Copa Libertadores, creo que, si no estoy mal, la Copa Sudamericana la tenemos asegurada, pero Copa Libertadores también está ahí. En caso de que definitivamente no podamos llegar a la final por mérito propio, los 9 puntos que quedan son fundamentales porque en caso de que Millonarios fuese campeón, evitaría otro cupo por reclasificación y por eso nosotros sentimos la máxima responsabilidad. Estamos ahora muy tristes y muy dolidos con nuestra gente y mañana tendremos que levantarnos y canalizar esa tristeza y canalizar esa rabia para enfrentar el partido del jueves e intentar hacer 9 puntos de 9 puntos".