Lucas González: "Tres puntos, nueve porterías a cero; para un equipo que aparentemente defiende mal"

América de Cali hizo respetar su localía y en la noche de este lunes se impuso 1-0 al Huila, que ahora actuará en la Primera B el 2024. El 'escarlata' llegó a 33 puntos y aseguró su lugar en las finales de la Liga II-2023. Luego del compromiso en el Pascual Guerrero por la fecha 18, Lucas González, técnico del rojo caleño, analizó el duelo contra el 'opita' en rueda de prensa.

"Nosotros preparamos todos los partidos en función del análisis que tenemos del rival que vamos a tener al frente, porque nos gusta evaluar las posibilidades que te puede plantear una oponente y sacar ventaja. Son tres puntos que sumamos, son nueve porterías a cero, eso es bastante positivo para un equipo que aparentemente defiende mal", manifestó González de entrada en su charla con los medios de comunicación.

Lucas González director técnico del América de Cali, en el fútbol colombiano. COLPRENSA

El DT de los 'diablos rojos' también destacó al rival, al Huila, que tiene futbolistas desequilibrantes en el frente de ataque. Destacó el carácter de sus dirigidos.

"Nos enfrentamos a un buen equipo, entrar al área ya era difícil, pero el resto es de futbolistas, hay días donde uno se levanta y las cosas van bien, va caminando uno para la calle y se encuentra 50 mil pesos en el piso y no sabe por qué, y otros días donde parece que todo va en reversa. Hoy (lunes ha sido un día en donde las cosas no van en reversa, pero sí llegas allá y sientes que estás cerca de marcar, se te va larga y el balón se te va afuera, pero estos son partidos donde tiene que ajustar con carácter", agregó Lucas González.

Otras declaraciones de Lucas González:

El desempeño de Luis Paz

"'Lucho' es un jugador que cuando uno lo ve no te deslumbra porque no tiene la fluidez con el balón que pueden tener otros jugadores, pero lo decimos nosotros en el cuerpo técnico, le pones tareas, no sabes cómo lo hace, pero lo hace; controla los balones, saca los balones, se tira la piso, tiene una cualidad que está por encima de los demás en los equipos, él es el mejor en el campo en transmitirle esa idea a los demás jugadores, que lo puede hacer cualquier, jugador, pero él se asegura que sus compañeros lo hagan; él se los dice. Ha hecho un buen partido".