Lucas Pusineri: “En el segundo tiempo fuimos superados por Millonarios, hay que aceptarlo”

El técnico argentino del Deportivo Cali tras caer 2-1 con el equipo ‘embajador’, analizó lo que fue el encuentro de este sábado, habló de los cambios que hizo en la titular y hasta se refirió a José Guillermo Ortiz.

Lucas Pusineri se refirió en rueda de prensa al trámite del partido de este sábado en el estadio El Campín, donde el Cali perdió 2-1 con Millonarios.

“Es una lástima, sentimos un poco el desgaste, pero el equipo batalló y esta es la forma también. Si bien el equipo presentó algunas variantes, lo hizo bien, eso me deja conforme y tendremos que salir rápidamente para pensar en el partido del jueves para poder olvidarnos de esto y tratar de mejorar de los errores que cometimos esta noche”, dijo de entrada el entrenador argentino.

Además, Pusineri habló sobre cómo se dio el trámite del partido, señalando que fue un tiempo para cada equipo.

“Pensé que el gol el empate nos daría otro empuje para poder salir y no fue así, pero evidentemente las lesiones que se nos fueron avecinando y no encontramos una respuesta lógica para salir rápidamente como lo hicimos en el primero, donde tuvimos dominio y situaciones. Cuando se encuentran dos equipos de jerarquía y no se aprovecha las situaciones que se avecina, el rival también jugó un segundo tiempo con determinación y nos ganó el partido”, agregó.

Sobre los cambios que hizo en el onceno titular, el estratega del equipo ‘azucarero’ aseguró que “hay que darle oxigenación al equipo y no significa que los jugadores que no estuvieron hubiesen ganado el partido, porque en el primer tiempo el equipo hizo las situaciones de riesgo y no se pudieron concretar, esto es un grupo, no son once jugadores”.

Por último, Lucas Pusineri destacó las cualidades del goleador de Millonarios José Guillermo Ortiz.

“En el primer tiempo Ortiz estuvo bien neutralizado, pero en el segundo hay que aceptar que tiene muy buenos movimientos, te amaga de ir hacia un sector y termina en el otro, disputa muy bien la pelota dividida y por eso es que hoy Millonarios está disfrutando de un gran jugador”, concluyó.