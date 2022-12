Lucas Pusineri: “En setenta y dos horas nos levantamos y respondimos ante la adversidad”

El entrenador del Deportivo Cali compareció ante los medios de comunicación luego de la victoria 2-1 de su equipo contra Rionegro, por la fecha 18, de la Liga Águila-I.

Con 30 puntos, luego del triunfo de este sábado, el elenco vallecaucano sueña y ve de cerca la clasificación a los cuadrangulares. Sin embargo, Lucas Pusineri no dejó a un lado el complicado resultado que tuvo entre semana (4-0 en contra) frente a Once Caldas, en partido adelantado de la fecha 19.

Inició su intervención diciendo: "estoy tranquilo, nos levantamos 72 horas después, el grupo respondió en la adversidad. Tenemos una carga fuerte de partidos, tuvimos la posibilidad de mostrarnos, el equipo estuvo a la altura, esperamos seguirlo haciendo".

Llegar a 30 unidades no es motivo de confianza para el estratega argentino, que aún espera más enteros para calificar a la siguiente ronda: "hasta que no tengamos la certeza de estar entre los ocho no podemos afirmarlo, por eso hoy vemos todo con mesura y humildad. Siempre trabajamos el doble para que sigamos encontrando los caminos para abrir las situaciones adversas".

También se refirió a su rival de turno con palabras de admiración: “fue un partido muy difícil, complicado donde nos costó vulnerar a Rionegro. Teníamos el balón, pero nos costó hacerle daño al rival, proponer y abrir el marcador. Eso también habla bien del rival".

"Tenemos que seguir por el camino, mañana los futbolistas tendrán descanso que hace mucho no lo tienen. Hay por delante un partido trascendental por copa internacional donde debemos estar tranquilos, recuperar a los futbolistas", sentenció su conferencia de prensa sobre el partido de este jueves, contra Guaraní, por Copa Suramericana.

