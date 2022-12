No, gracias.

Lucas Pusineri: ''He aceptado la oferta que me hizo el Cali. Es un contrato por un año'' El director técnico argentino Lucas Pusineri confirmó, este domingo en una rueda de prensa, que no seguirá en el banco técnico del Cúcuta y aceptó el ofrecimiento del Deportivo Cali para ser nuevo estratega del cuadro 'azucarero'.