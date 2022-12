Lucas Pusineri: “Los directivos del Cali me insisten que siga, pero estoy analizando qué hacer”

El técnico habló con una página de fans de Independiente, de Argentina, sobre la posibilidad de que tome las riendas del equipo rojo de Avellaneda, donde en su época como jugador dejó gratos recuerdos.

El pasado sábado el Deportivo Cali comunicó que de mutuo acuerdo el técnico Lucas Pusineri no seguiría como entrenador del equipo ‘azucarero' . Sin embargo, el argentino afirmó que le siguen insistiendo para que continúe en el elenco vallecaucano.

“Los directivos de Deportivo Cali me insisten en que siga en Colombia. Todavía estoy analizando qué hacer”, dijo el estratega en entrevista con ‘OrgulloRojo.com’, medio de hinchas de Independiente.

Además, a Pusineri le preguntaron por la opción que existe de que dirija al elenco de Avellaneda, a lo que fue muy claro mencionando que “nadie me llamó de Independiente”.

A pesar de que no se han comunicado con el técnico argentino, no dudó en destacar que: “Es un deseo que me llamen. Uno mostró trabajo y le fue bien. Siempre está latente que surjan cosas del fútbol argentino”.

Por otra parte, el entrenador dijo que le gustan los retos, refiriéndose al mal momento que pasa Independiente.

“El momento de Independiente no me asusta. El poder ‘sacarles el jugo’ a los jugadores y que rindan en la cancha es lo que más me gusta”, agregó.

Por último, Lucas Pusineri se mostró confiado con algún día llegar a equipo rojo de Argentina. “No se sabe cuando, pero en algún momento mi camino con el de Independiente se van a cruzar”, concluyó.