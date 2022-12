Lucas Pusineri: ''Los resultados nos condenarán o envalentonarán, pero no tengo miedo''

Luego de ascender con el Cúcuta Deportivo, el estratega argentino tomó las riendas del Deportivo Cali, con el que intentará tener un mejor semestre que el de la Liga Águila-II 2018.

El director técnico del conjunto 'azucarero' habló este viernes en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre su nuevo reto como entrenador del cuadro vallecaucano.

Publicidad

Lea acá: Hinchas del América se pronuncian y muestran indignación por el cambio del escudo

“Estoy muy contento con este nuevo reto que empiezo en mi vida profesional y espero estar a la altura de las circunstancias", afirmó el argentino.

Sobre el presente del cuadro caleño, Pusineri no se guardó nada y dejó claro que quiere ganar títulos con la institución.

''Los resultados nos condenarán o envalentonarán. Pero a eso no le tengo miedo. Hay que trabajar para darle vuelta, que esa ansiedad esté en nuestro lugar, que los futbolistas capten las cosas de la mejor manera'', agregó.

Publicidad

Lea también: En números: así fue el destacado 2018 de Jorman Campuzano que lo llevó a Boca Juniors

El estratega también se refirió a la llegada de Juan Ignacio Dinenno y a pesar de que era de su gusto, aseguró que el arribo del delantero fue decisión junto a los directivos.

Publicidad

''Con el tema de los refuerzos voy de la mano con los directivos. No me gusta que un DT se encasille con un futbolista y si el técnico se va, la directiva se debe bancar que el futbolista siga. Soy de la idea del consenso. Dinenno era uno de varios que estaban en carpeta. Es de mi gusto, pero siempre debe haber un consenso en caso de un resultado negativo no quede en responsabilidad de una sola persona'', comentó.

Para finalizar, Pusineri fue claro y se mostró optimista en su nuevo reto, con el que solo aseveró que ''tenemos la ilusión de que nos vaya bien''.