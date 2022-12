Lucas Pusineri, luego de perder: “Estoy muy tranquilo por las decisiones que tomé”

El entrenador del Deportivo Cali compareció ante los medios de comunicación, luego de la derrota 3-0 contra Junior, en el estadio Metropolitano. Asumió toda la responsabilidad de la caída.

La noche de este miércoles fue para el olvido para los ‘azucareros’, en su vista a Barranquilla cayeron goleados, pero pese a lo sucedido aún siguen dentro del grupo de los ocho.

Sobre el juego con Junior entregó su opinión “hemos tenido partidos malos como este, pero, hay que sacar conclusiones. El equipo rival fue superior a nosotros, y si uno dice la verdad está tranquilo consigo mismo. Yo me hago responsable del rendimiento del equipo y estoy muy tranquilo por las decisiones que tomé”.

Con pundonor aceptó y reconoció la derrota y sobre ello señaló “la derrota es bien digerida cuando uno dice la verdad. Si tengo que morir, lo hago de esta manera, yendo siempre al frente. Hay que seguir, hay que recuperar, hay que levantar el ánimo y pensar en lo que se viene”.

No escatimó palabras sobre el futuro cercano y remató su conferencia de prensa diciendo “cuando nosotros iniciamos el segundo semestre, nos planteamos la Copa Águila y disputar las instancias finales de la Liga, estamos metidos, el camino al éxito no es fácil, habrá que esperar cómo se comporta el equipo en los partidos definitorios. Ahora mismo estamos dentro de lo planeado, ojalá nos quedemos con algo. No tengo miedo a morir, Tengo ganas de seguir, ese es mi lema”.

