Lucas Pusineri se siente cómodo en el Cali: “Estoy contento y quiero llegar lejos con este equipo”

El técnico del equipo ‘azucarero habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, de su actualidad en la Liga Águila-I, sobre el rival en la Copa Suramericana y hasta de los rumores que lo acercan a San Lorenzo, de Argentina.

Deportivo Cali terminó en la segunda casilla del 'Todos contra todos', de la Liga Águila. El equipo mostró buen fútbol en las últimas jornadas y todo gracias al trabajo liderado por Lucas Pusineri.

Ahora, el cuadro vallecaucano empató 1-1 este lunes con el Tolima, por la primera fecha de los cuadrangulares.

“En los partidos se van dando distintas situaciones. Tolima nos abrumó un poco, en el segundo tiempo, pero en líneas generales es un resultado abierto, que nos deja con chances. El resultado a mí me parece justo. Confío en mis muchachos y sé que tenemos con que llegar a la gran final ", comentó el técnico del Cali en diálogo con 'Blog Deportivo'.

El argentino también confesó que su nombre está sonando en San Lorenzo de Almagro, equipo argentino que acabó de destituir a Jorge Almirón.

“Fui compañero del Pipa Romagnoli, y hay mucho acercamiento con San Lorenzo pero no hay nada oficial. Además, tengo entendido que el más opcionado es Juan Antonio Pizzi. A mí me pone muy orgulloso que mi trabajo en Colombia se vea resaltado y que en mi país me admiren. Por ahora estoy contento en Cali y quiero llegar lejos con este equipo", agregó el estratega del conjunto ‘azucarero’.

Aca otros conceptos de Lucas Pusineri:

* Los técnicos jóvenes

"El fútbol hoy está tan globalizado, en Argentina, Brasil, Colombia. Que se ve mucha rotación de jugadores y técnicos, esa camada de grandes estrategas está pasando y nosotros los jóvenes nos estamos tomando el fútbol suramericano. Podemos aportarle cosas nuevas a esta profesión.".

* La situación de Camilo Vargas

“Nosotros tenemos un trajinar muy difícil, no han pasado ni 13 horas y ya tengo que entregar otra lista de convocados. Hemos perdido ya varios jugadores por el Mundial Sub-20 y hemos podido suplir esas ausencias. Ahora con lo de Camilo no sabemos, pero yo no puedo atravesarme en esas decisiones y para eso tenemos más jugadores. El club tiene que estar por encima de algún jugador."

* Peñarol, su próximo rival en Copa Suramericana

“Peñarol es un equipo de mucha historia copera. Yo jugué en esa cancha y sé que es un rival durísimo, pero creo que no es un rival imposible. Los partidos hay que jugarlos, son 180 minutos, así que tanto ellos como nosotros tenemos chance de avanzar.”