Lucero Álvarez a Hubert Bodhert: ''Quiero pedirte disculpas por la contestación que hice''

Luego del duelo entre Rionegro y Once Caldas, el portero del equipo antioqueño tuvo una fuerte discusión con el técnico visitante por supuestos actos de racismo.

Este martes, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Lucero Álvarez, arquero de Águilas Doradas, y Hubert Bodhert, estratega de Once Caldas, hablaron sobre la pelea verbal que tuvo lugar este lunes en el duelo por la novena fecha de la Liga Águila-II.

"El entrenador del Caldas dice que yo insulté a un jugador y luego a él. No fue así'', dijo el guardameta uruguayo. "Capaz que nos equivocamos los dos y pido disculpas", añadió.

Bodhert comentó sobre lo ocurrido: ‘’durante el juego, a mi jugador Carbonero, estando yo parado en la raya al lado de la defensa de Rionegro, escucho en la forma que le habló, por eso le exigí respeto’’.

‘’Al final, yo le agradezco al árbitro y cuando él pasa yo le digo y le pido respeto. Él se volteó y me respondió algo’’, afirmó el técnico del onceno blanco.

El arquero de Águila pidió disculpas al técnico y explicó lo sucedido. ‘’Solamente quiero pedirte disculpas por la contestación que te hice. Nunca tuve problemas por racismo. A ti no te hice racismo. Y la verdad al muchacho no sé si le hice racismo, uno con el cerebro caliente a veces no sabe lo que dice o hace’’, le dijo Álvarez a Bodhert.

Sobre la discusión con el presidente Fernando Salazar, Bodhert comentó que ''escuché al presidente dicerme un montón de cosas en la rueda de prensa y por eso le pedí que viniera a la mesa y lo hablábamos''.

