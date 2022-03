Luciano Pons y la importancia de ganar el clásico con DIM: "Hay que derrotar a Nacional como sea"

Si hay un jugador que llegó a la Liga del fútbol colombiano 2022-I a trabajar y hacer goles es Luciano Pons, quien arribó a Independiente Medellín para reforzar la delantera del cuadro 'poderoso' y lo ha hecho de muy buena manera. Lleva siete anotaciones y es el máximo goleador del campeonato, tras nueve jornadas disputadas.

Justamente, el delantero nacido en Rosario, Argentina, atendió a Gol Caracol y habló sobre su increíble presente en el equipo que dirige Julio Avelino Comesaña, y que marcha cuarto en la tabla de posiciones.

"Cuando surgió el llamado, no lo dudamos ni lo pensamos. Teníamos muchas ganas de salir de Argentina y sabíamos que podía ser una gran ventana. Lo decidimos de un día para otro y Julio Comesaña me llamó y me convenció. La decisión fue la correcta, estoy muy feliz acá", expresó de entrada.

¿Qué le ha parecido nuestro país y, más específicamente, Medellín?

"No conozco mucho la ciudad todavía, hemos jugado muchos partidos seguidos y también estuve esperando a mi señora para salir juntos. En lo futbolístico, uno que es extranjero viene con otro ritmo, me siento bien físicamente y encuentro espacios que en Argentina no encontraba y por eso encuentro el gol tanto acá".

¿Le ha gustado nuestra gastronomía?

"(Risas) Ya probé la arepa y la bandeja paisa, no me cayó muy bien porque es muy pesada, pero vengo comiendo cosas de acá y algunas cosas me gustan, otras no, en las concentraciones los chicos me hacen probar de todo".

Hablando ya un poco más de lo futbolístico, ¿Cómo se ha sentido en el 'poderoso'?

"Estoy con mucha confianza, muy bien en lo físico y tengo grandes compañeros de buen pie y eso es importante para el delantero. Están Felipe Pardo, Vladimir Hernández, Jean Pineda y Andrés Ricaurte. Tenemos un gran equipo".

¿Por qué le cuesta tanto a Medellín ganar de visitante?

"Esa es la deuda pendiente con nosotros mismos, con la gente. Tenemos un partido de visitante ahora con Nacional. Venimos cometiendo errores que nos cuestan caro, nos anotan muy rápido y nos cierran los espacios, esos son los problemas, hay que estar más concentrados. De visitante no se tienen muchas ocasiones de gol y hay que anotar las que se puedan".

¿Cómo ve el clásico ante Nacional?

"Sabemos que va a ser un clásico importante, el cual hay que ganarlo como sea. Nacional tuvo un partido muy difícil en la Libertadores y no tendrán mucho tiempo de recuperación. Hay que estar tranquilos, son 90 minutos y lo podemos ganar al inicio o al final".

¿Cómo lo recibió el hincha de Medellín?

"Estoy contento con la gente. Desde un principio me demostró su apoyo. Partido a partido lo demuestran, jugamos entre semana, días laborales, y ahí están mostrando su aguante y por ellos salimos a la cancha a ganar".

Lo vienen comparando con Germán Cano por sus goles últimamente...

"A uno lo pone muy contento que lo comparen con Germán Cano. Es difícil hacer olvidarlo porque hizo muchos goles y también como persona, yo trato de dejar mi nombre en lo más alto con mi trabajo".

¿Cuáles son sus aspiraciones en el DIM y qué mensaje le puede mandar a los aficionados?

"Ganar el clásico, mantenernos dentro de los ocho mejores y jugar las finales, aspiramos a grandes cosas. Esperamos que el domingo nos acompañen para regalarles una victoria".