Luis Amaranto Perea: “El reto del descenso es muy difícil, pero vamos a pelear hasta el último día”

El ex defensor central suma dos empates, uno por Liga y uno por Copa, desde que asumió la dirección técnica del club antioqueño.

Amaranto Perea habló de sus primeros días como director técnico al mando de Leones, de Itagüí, que lucha por salir de la zona de descenso, tras el regular desempeño en 2018.

“Recibí un grupo muy receptivo, ha sido muy sencillo llegar a ellos, han estado disponibles y atentos a los pocos cambios que hemos intentado introducir. La respuesta ha sido positiva, pero aún nos queda mucho trabajo por hacer”, comentó el antioqueño en ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio.

“Este grupo tienes cosas muy buenas, lo que hizo Juan Carlos anteriormente fue una base muy buena. Los jugadores están cómodos y son muy receptivos”, agregó.

A falta de 30 puntos por disputar, Leones se encuentra en la última casilla de tabla del descenso con 108 puntos, mientras que Boyacá Chicó, que es penúltimo y también se encuentra en zona de descenso, tiene 117 y Atlético Huila tiene 122.

“No me preocupa el descenso, no me fijo en los números. Es un reto mayúsculo, pero al final lo que yo quiero es que el equipo tenga una identidad clara, que se vea el trabajo. Es muy difícil el reto que tenemos, vamos a pelear hasta el último día”, argumentó.

Lo que yo quiero es que los jugadores se quiten el peso de encima y se dediquen a disfrutar. Meterle más presión de la que ya tienen es innecesario, hay que alivianar las cargas”, complementó.

Leones recibirá, este sábado, al Deportivo Cali por la décima fecha de la Liga Águila-II.