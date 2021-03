Luis Amaranto Perea: "enfrentamos a un rival bravo, difícil y hoy nos ha hecho ver muy mal"

Este sábado Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe empataron 1-1, en el duelo de la jornada 15 de la Liga de Colombia . Los goles fueron de Miguel Ángel Borja , para los locales, y de Daniel Giraldo, para la visita.

Harold Rivera: “Supimos sostener el resultado y fuimos inteligentes emocionalmente”

Tras el empate Luis Amaranto Perea , entrenador del conjunto barranquillero, brindó sus declaraciones junto a su arquero y capitán Sebastián Viera .

Este fue el balance que hizo el técnico 'tiburón' del encuentro. "Nos dominaron con el balón, empezamos bien, marcando en los primeros minutos la idea era seguir moviendo al rival con la pelota, pero perdimos el balón, perdimos los duelos y la mitad del campo y Santa Fe allí fue mucho mejor", dijo Perea.

Además, el timonel añadió que "cuando pierdes duelos y te ganan la mitad del campo, se complica mucho y nosotros no estuvimos muy intensos como hemos estado en otros partidos. Y aparte, hemos enfrentado a un rival bravo, difícil y hoy nos ha hecho ver muy mal por momentos".

Wilson Morelo: "me tocó marcar y ser importante en el equipo, el partido estaba cerrado"

Publicidad

Por otro lado, habló sobre Fabián Angel y Miguel Ángel Borja, quienes tuvieron que ser sustituidos por lesión. "No quiero equivocarme, hay que esperar hasta mañana, entendemos que la gente quiere saber del estado de nuestros jugadores, pero creo que hasta mañana no podemos dar ningún parte, más allá de lo que haya podido pasar tampoco soy médico. No diremos nada que no nos comente el doctor en este caso", afirmó al cierre Luis Amaranto Perea.

Por último, habló sobré lo que se viene en la Liga y la necesidad de sumar de a tres puntos. "Es un partido para reflexionar para entender que es muy difícil todo y esperamos lógicamente recuperar bien a los muchachos e ir al siguiente partido a buscar esos tres puntos que nos van a dejar las opciones vivas", finalizó el DT de los barranquilleros.

En la intervención de Sebastián Viera, el portero resaltó la labor de Wilmer Roldán el el arbitraje, “Me gustó el arbitraje, Roldan pitó bien, así nos gusta jugar que no se piten el más mínimo roce, dejó jugar el partido y fue dinámico. Ojalá que nos piten siempre así y el arbitraje colombiano siempre sea así, que no se piten cualquier cosita cortando el juego, sino que dejen jugar y sea más atractivo”.

Noticias de Robinson 'Rufay' Zapata, tras más de 20 años de trasegar en el fútbol