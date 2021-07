Luis Amaranto Perea: "Los goles de América eran evitables; la defensa, me preocupa mucho"

Complicado inicio de temporada para el Junior de Barranquilla. Después de haber perdido en Copa Sudamericana, ahora, cayó en la Liga colombiana. Por eso, el entrenador Luis Amaranto Perea no ocultó su preocupación.

En rueda de prensa, posterior a la derrota 3-1 contra el América de Cali, expresó cuáles fueron los errores de su equipo. Además, habló de la expulsión de Gabriel Fuentes, de la polémica con el VAR y de las virtudes del rival.

¿Cómo explica el resultado?

"El partido fue parejo hasta la expulsión. Ellos, por la propuesta que hacen, atacan con muchos. Antes de la expulsión, tuvimos una clara con Sambueza, pero no la aprovechamos. Después sufrimos más. Ellos trabajaron mejor y nosotros, defendiendo muy atrás. Los goles eran evitables. El desequilibrio fue tras la expulsión"

Análisis del sistema defensivo

"Es una situación preocupante. Los goles, en Copa Sudamericana, llegaron por fallos nuestros. Lo de hoy, fue igual. El tercer gol es una muestra más de que estamos equivocados. Si a eso le sumas, remar de atrás y con un hombre menos, todo se agrava. Hay muchas cosas para corregir. Hasta la expulsión, el partido fue equilibrado"

¿Qué hay que corregir?

"Defensivamente, se debe ajustar. Los goles que encajamos fueron acciones individuales y no colectivas. Uno se preocupa mucho más. Se deben tomar mejores decisiones a la hora de defender. Le estamos dando ventajas a los rivales y eso no está bien. Se debe manejar el peligro. Todo viene de una mala toma de decisiones"

¿Qué tanto incidió la expulsión de Gabriel Fuentes?

"Mucho. No es lo mismo tener un hombre menos. Además, en ese momento, todo estaba igualado. Con los 11, teníamos más posibilidades. Tuvimos que cambiar el esquema y volver a reequilibrar. Ahora, el gol de cabeza y el otro que nos marcan, son situaciones que no se entiende. Hay que corregir en la parte defensiva. De los errores, se aprende. Hemos marcado cuatro goles, en dos partidos, tras la salida de un hombre importante como Miguel Ángel Borja"

La acción de posible gol de Fredy Hiestroza anulada por el VAR

"Estoy muy lejos. Algunos dicen que fue gol y otros que no, pero una jugada en específico no puede determinar el resultado de un partido. Quedaba mucho tiempo. No nos podemos quedar con esas situaciones. Los rivales tampoco se vinieron abajo. Empezaron perdiendo y remontaron. Esas excusas, no. Ya somos lo suficientemente grandes para entender que el partido que se perdió no pasa por uno o dos detalles"