Luis Amaranto Perea: "sé de la dimensión del Junior, hay veces que solamente con ganar no basta"

Luis Amaranto Perea, técnico de Junior de Barranquilla, obtuvo el martes pasado con su equipo un triunfo 2-0 sobre Millonarios, en la apertura de la novena fecha de la liga del fútbol colombiano y ahora tiene renovados ánimos para continuar en la lucha por mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones, además de dar un buen espectáculo.

Este miércoles, Perea atendió a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y se refirió a muchos temas de interés y relacionados con el equipo 'tiburón', que es segundo con 16 puntos, como escolta del líder Deportivo Cali.

"En vista de que veníamos cometiendo ciertos errores y que el equipo salió bastante cansado en Tunja, pensé en refrescar, en modificar teniendo en cuenta que Millonarios cuando tiene la pelota es peligroso. Al final, pudimos ganar", explicó el antioqueño de entrada.

*Las presiones

"Al final entrenas en un equipo importante, me he dado cuenta de la dimensión del equipo, que cuando pierde parece que se va acabando el mundo. He hablado con Fuad (Char), me ha dado mucha tranquilidad, que haga mi trabajo y que los resultados tendrán que aparecer. La presión baja en cuanto ganas".

*El respiro

"Siempre respiro bien, lo único que puedo decir es que esto es deporte, estamos en un equipo donde lo que haga Junior es el estado emocional con el que vive la ciudad, acá aman a Junior. Yo desde mi posición lo que hago es trabajar con honestidad, dedicar muchas horas a mi trabajo y eso da tranquilidad".

*Sus jugadores

"El único culpable soy yo acá. Los futbolistas están ejecutando, todo lo que hemos hecho, pero nos han castigado en los errores individuales y hemos tenido que remar desde atrás. Acá la presión se da para el grupo porque dicen que es la mejor plantilla y no solamente con ganar basta. Por eso, he visto ansiedad en los jugadores por eso".

* Diego 'Cholo' Simeone

"Como técnico no quiero definirme, hay una interpretación de las cosas que la tienen que dar otros, que ustedes me identifiquen. No me considero como 'cholista'. Yo tuve a Simeone como compañero y como jugador suyo. Qué buen sería ser 'cholista', con todo lo que he ganado. Sin embargo, yo quiero ser más arriesgado".

