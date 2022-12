Luis Carlos Arias: “Nosotros no somos los únicos responsables de la situación del Unión Magdalena”

El experimentado jugador del cuadro de Santa Marta se refirió al difícil momento que atraviesa el equipo samario, en posición de descenso a falta de dos fechas para culminar la fase ‘todos contra todos’ de la Liga Águila-II 2019.

Luis Carlos Arias dio la cara por la critica situación del Unión Magdalena. Un equipo que, luego de tocar hace poco menos de un año el cielo con las manos tras regresar a la máxima categoría del fútbol colombiano luego de 13 años en la segunda división, está ad portas de volver al ‘infierno’ de la B.

En dos fechas se juega todo. Primero Bucaramanga, de local (jueves) y luego Once Caldas, de visitante (domingo). Dentro de la cancha deberá dejar a un lado todos los problemas deportivos y extrafutbolísticos, que tuvo a lo largo del 2019, para continuar en primera.

Justamente de estas dificultades habló el experimentado futbolista con GolCaracol.com. El antioqueño, de 34 años, reveló detalles que dentro del seno del Unión Magdalena afectaron de una u otra manera la campaña del equipo. Temas organizativos e incluso a la “difícil” situación que vivieron durante el periodo en el que Pedro Sarmiento asumió el equipo para este segundo semestre.

¿Cómo explicar la situación del Unión Magdalena?

“Hemos mejorado en la parte futbolística, pero nos hace falta. Carecemos de gol. Nos quedan dos partidos y vamos a luchar hasta el final. Queremos terminar bien y quedarnos en la A porque este equipo ha trabajado duro, hemos pasado por muchas cosas difíciles y nos merecemos seguir en primera”.

¿Cómo preparar la cabeza para las dos fechas que quedan?

“Esto es fútbol, nosotros tenemos a Bucaramanga de local y Once Caldas de visitante, hay equipos, yo creo, que tienen el calendario más difícil. Huila y Jaguares terminan la última fecha jugando entre ellos y, para mí, de los equipos que están ahí peleando, nosotros somos el que más arriesga y el que mejor juega”.

¿Qué decirle a la gente que ya perdió la ilusión?

“Todavía tenemos posibilidades, uno de ellos es como local que es donde somos fuertes y toca afrontar los partidos con el alma y el corazón. La gente no sabe, pero todo lo que este equipo ha sufrido todos los días, las dificultades y los momentos difíciles que hemos vivido los hemos pasado y hemos demostrado ganas de querer quedarnos en primera”.

¿Qué tipo de dificultades?

“Hemos tenido dificultades con canchas para entrenar, aunque ya tenemos una sede, pasa uno por muchas cosas. Es difícil afrontar un descenso con el 80% de jugadores que apenas están jugando sus primeros partidos en el fútbol profesional. Nosotros hemos tratado de preparar a los muchachos para eso”.

¿Influyó el cambio de entrenador”

“Así como nosotros asumimos errores dentro de la cancha, hay gente que también debe reconocer que se equivocó con cosas que se vivieron por fuera. No somos los únicos responsables. Igual eso no es excusa para nadie, pero si hay momentos que se debe ser más inteligentes en las cosas que se hacen y nosotros vivimos un cambio muy duro. Pasamos de un técnico como Harold Rivera, que es alguien al que le gusta jugar y siempre va al frente; a un entrenador más defensivo, más táctico y que quería otras pautas con los mismos jugadores, como Pedro Sarmiento. Éramos la misma nómina para un cambio en 20 días, fue duro y se notó. Después llegó Carlos silva que es alguien parecido a Harold porque le gusta atacar y se vio la mejoría del equipo. Ojalá no haya sido tarde. Sería injusto si descendiéramos. Aquí todos tenemos ganas de dar más”.