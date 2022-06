Luis Carlos Ruiz: “Vengo a entregar todo por Millonarios, a marcar goles y buscar la estrella”

“Vengo a entregar todo por el club, tratar de marcar muchos goles y buscar esa estrella anhelada”, esas fueron las primeras palabras de Luis Carlos Ruiz como nuevo jugador de Millonarios, en declaraciones entregadas en 'MFCTV', el medio oficial del cuadro bogotano, en donde esperan que el delantero sea esa gran carta de gol para la siguiente temporada.

Justamente, el exjugador de Junior, Atlético Nacional, entre otros, es la principal y única novedad en el equipo de Alberto Gamero, que ya inició los entrenamientos en una nueva pretemporada. El entrenador del conjunto capitalino confía en que Ruiz llegue a su equipo y aporte todo su poder goleador para tener así más alegrías para sus hinchas en el segundo semestre del 2022.

“Llegar a Millonarios es una alegría enamore, estoy muy contento de estar acá y hacer parte de este gran club. Vengo con un pensamiento y un deseo de ganar. Mi competitividad es bastante alta y eso va a ser favorable para el equipo. Con mi experiencia y con mis goles podemos potenciar más al equipo. Vengo con mucha responsabilidad y con motivación de demostrar mis condiciones”, añadió el delantero.

Además, Ruiz también habló sobre el estilo de juego que tienen en Millonarios y sobre lo que fue la dura eliminación del conjunto azul en los cuadrangulares finales del primer semestre, en donde no pudo superar a Nacional, que terminó siendo el finalista en el Grupo A.

“Me agrada mucho el estilo de juego del equipo, fue el mejor equipo del torneo, pero tristemente por el formato no se benefició el mejor y por eso no logra el título como lo merece, pero para mi es muy motivante que el profe me tenga en cuenta. Llegar a Millonarios es una nueva historia que tengo que escribir, estoy mentalizado y deseoso de hacerlo”, concluyó.