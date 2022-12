Luis Delgado, arquero de mil batallas: “Pensé en dejar el fútbol, pero no me quería ir sin luchar”

Luis Enrique Delgado quiere seguir sonando. Con 38 años y mil batallas en su espalda, al arquero santandereano todavía le falta mucho qué brindar.

Su lucha y perseverancia, tanto en la vida como en su extensa carrera, al final siempre le ha dado frutos. Tras consagrarse en un grande como Millonarios, siendo fundamental para la consecución de una estrella después de 24 años, tuvo que pasar por el doloroso fallecimiento de su esposa, Tatiana, a quien un cáncer le arrebató la vida.

Publicidad

Ella, su más grande inspiración. Franco y Mathías, sus hijos, la motivación para levantarse todos los días. A los tres y con un beso en su brazo izquierdo, donde tiene tatuado el rostro de Tatiana, le dedicó la anotación con la que Rionegro derrotó el pasado domingo, en el último minuto, a Nacional.

“Están contentos y felices de nuevamente verme anotar un gol. Lo hemos disfrutado en familia”, le confesó Delgado a GolCaracol.com.

El guardameta de Rionegro volvió a celebrar una anotación, en la Liga Águila, después de casi cinco años. La última vez que anotó fue el 20 de octubre de 2014 en la derrota de Millonarios 4-3 con Deportivo Cali.

¿Qué sintió cuando anotó el gol del triunfo?

Publicidad

“Alegría de saber que logramos un triunfo que merecimos por el esfuerzo del equipo por todo lo que hemos vivido. Agradecido con Dios por permitirme anotar y obviamente pensando en ese angelito que está a nuestro lado”.

Un ángel que tiene plasmado en la piel…

Publicidad

“Es nuestro ángel, mi esposa. Ese tatuaje me lo hice cuando jugaba en Tolima. Un amigo que hacía tatuajes llegó un día a nuestro apartamento y yo estaba con ella, pero ella no sabía qué me iba a hacer. Cuando lo vio se llevó una gran sorpresa. Me lo hice por homenajear su lucha, para que supiera que todo lo que había hecho yo lo quería llevar en la piel. Es el rostro de ella con unas siluetas color fucsia que simbolizan todo lo que vivió”.

Vea acá: Wuilker Faríñez, juega todo, tapa todo y es el estandarte del liderato de Millonarios en la Liga Águila

Es la segunda vez que le marca a José Cuadrado, ¿coincidencia?

“Sí, con José tengo una buena amistad, cuando se presenta la posibilidad charlamos de vez en cuando y compartimos juntos. Eso son cosas del fútbol que al pasar el tiempo se van a quedar en anécdotas”.

Publicidad

¿Cómo se encuentra en este momento de su carrera?

“Me encuentro bien, las ganas de seguir siempre las he tenido, precisamente por eso después de haber pasado por diferentes situaciones por tanto tiempo, he seguido persistiendo y agradezco hoy en día que tengo posibilidad de estar nuevamente compartiendo con compañeros en el fútbol y en una institución que me abrió las puertas”.

Publicidad

¿Se le pasó por la cabeza dejar el fútbol?

“Pensé en algún momento que quizás el camino que tendría que tomar iba a ser uno diferente al fútbol, pero no quería dejarlo sin intentar y luchar hasta donde pudiera. Y bueno, esa lucha y esas ganas de continuar me han dado la posibilidad de seguir disfrutando lo que hago”.

¿Qué le ha brindado este deporte?

“Me ha dado muchas sensaciones. Momentos de tristeza, alegrías y desilusiones; pero lo sigo amando y mientras se mantenga viva esa pasión continuaré esforzándome para entregar lo mejor de mí”.

Publicidad