Luis Delgado y un emotivo tatuaje que conmueve las redes sociales

El guardameta del Atlético de Bucaramanga se tatuó un dibujo de su hijo en una de sus piernas y explicó la razón que lo motivó a hacerlo.

Este lunes y luego de ser noticia por su regreso a las canchas la fecha pasada, tras recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda, Luis Delgado publicó en sus redes sociales su nuevo tatuaje, el cual simboliza un dibujo de su hijo.

“Un día llegamos en la noche al apartamento después de un día bastante agitado y no tuvimos tiempo de revisar sus tareas si no hasta esa hora 10:00 p.m. Revisando sus cuadernos nos encontramos con varios pendientes de él a tal punto que me tocó decirle que se acostara porque tenía que madrugar”, explicó el arquero en su publicación

“Yo me acosté a las 12:40 de la noche y cuando llegue a la cama me tenía una carta que decía: “Papá yo sé que para ti es duro estar sin mi mamá, pero yo siempre estaré contigo. Te amo papá, tú haces muchas cosas por mí y yo por ti”. Automáticamente se me pasó todo y la recarga de felicidad y ternura fue automática”, agregó.

Cabe recordar que el arquero, de 37 años, perdió a su esposa Tatiana García el pasado 2 de junio, luego de combatir por seis años con un cáncer de mama.

La publicación fue emotiva para los seguidores de Luis Delgado, quienes llenaron las redes sociales con mensajes de fuerza y motivación para el exguardameta de Millonarios.

El pasado fin de semana, el santandereano regresó a las canchas con el Atlético Bucaramanga, en el marco de la lucha contra el cáncer de mama, y disputó 17 minutos al sustituir a James Aguirre.

