Luis Díaz: ''La propuesta de River es muy buena, esperemos sea lo mejor para todos''

Luego de un gran semestre donde fue pieza clave en el Junior de Barranquilla, el extremo por izquierda ha recibido ofertas de varios equipos del exterior.

El atacante guajiro Luis Díaz habló este martes sobre los rumores que indican una oferta formal por parte de River Plate y afirmó que todo podría quedar solucionado muy pronto.

Publicidad

Lea acá: Luis Felipe Scolari: “Los colombianos no entienden que no voy a salir de Palmeiras”

''La oferta la están manejando los directivos y mi representante de la mejor manera. No se sabe en qué puede quedar. Hoy martes al mediodía tenemos una reunión y que sea lo mejor para nosotros y para el club", comentó.

Además, el número '23' del conjunto 'currambero' aseguró que ''la oferta es directa con River, que quiere contar conmigo. La propuesta es muy buena para todos".

Por otro lado, Díaz también confesó haber hablado con Teófilo Gutiérrez sobre River Plate, equipo en que brilló el delantero del barrio La Chinita, en Barranquilla.

Publicidad

Vea acá: James Rodríguez es retado por Niko Kovac: “Le toca demostrar que merece un lugar en el equipo"

"Le pregunté a Teófilo qué tal es River y él siempre me habla de muy buena manera del club, de la hinchada y de la ciudad, eso me llena de confianza", agregó.

Publicidad

Por último, para no dejar dudas, Díaz también aseveró que, si el traspaso se llega a dar, este sería de manera inmediata.

''Si juego acá la Libertadores no me pueden inscribir allá, por ese motivo la oferta es que me vaya enseguida, en el llegado caso que se dé", concluyó.