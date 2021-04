Luis F. Montoya: “En Once Caldas me dijeron que le pagaban a los hijos de los hijos de mi hijo”

Luis Fernando Montoya es historia pura en Once Caldas. Sin embargo, desde hace algunos años se ‘olvidaron’ de él; aunque el ‘campeón de la vida’ tampoco quiere tener mayor contacto con los actuales dirigentes que manejan los destinos de la institución.

“Mi relación con el Once Caldas es ninguna. No volví a hablar con ellos desde hace dos años, alguien estaba enfermo y me dijeron que lo llamara para darle un poco de ánimo, lo hice y no más”, afirmó de entrada para un foro realizado por ‘La Patria’.

Además, Montoya contó que “lo último del dinero y del partido que se me debe, que esa plata la podían cobrar los hijos de los hijos de mi hijo. Con eso me dijeron mucho y por eso no volvió a hablar con esa gente. Con ese tipo de personas no se puede hablar porque no son humillantes, sino personas que creen que el dinero lo es todo en la vida, y no lo es”.

Por último, afirmó que si lo llaman para ayudar en el Once Caldas, no lo haría, mientras esté la directiva actual.

Cabe recordar que el 'profe' Luis Fernando Montoya salió campeón de la Copa Libertadores, con el equipo de Manizales, en 2004, venciendo a Boca Juniors.