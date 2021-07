Luis F. Montoya: “Los de Boca Juniors creían que eran campeones, yo dije que íbamos a arrebatárselo”

En julio de 2004 Once Caldas se alzó con la Copa Libertadores al vencer en los penaltis a Boca Juniors, y parte de ese gran triunfo fue gracias a su técnico, Luis Fernando Montoya .

Por ese motivo, el exentrenador caldense, en una entrevista para el programa ‘The Suso Show’, de Caracol Televisión, contó lo que fue aquella obtención del título del certamen internacional.

“Ellos (Boca Juniors) creían que eran campeones y estaban seguros, yo les dije a los muchachos: “No, vamos a arrebatarles eso, nosotros, con más humildad, somos capaces de llegar a donde están ellos, ustedes deben brindarle una satisfacción a las familias de ustedes y que mejor que la Copa Libertadores””, contó Luis Fernando Montoya.

Además, para el angustioso momento de los penaltis, el ‘campeón de la vida’ confesó que “simplemente les dije que había un orden y ese orden se respetaba y les dije que primero era Arnulfo Valentierra a darle seguridad al equipo y cuando pasó que falló, pensé que eso me iba a hacer caer el equipo. Cuando Boca patea el primero y lo fallan, vuelve otra vez a respirar”.

Por último, el ‘profe’ Montoya contó que tenía una graciosa cábala cuando era entrenador y era la de ponerse siempre una ropa interior de color azul.

“Siempre salía con ropa interior azul, y un día un partido de Copa Libertadores se me quedaron en la casa. Llamé a mi esposa y le dije tráigamelos. Ella me los llevó, me los puso en el camerino y todavía los tengo”; concluyó.