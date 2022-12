Luis Fernando Suárez: “para mí el tema de tanto técnico extranjero acá no es preocupante”

El técnico de La Equidad habló con GolCaracol.com sobre la actualidad de su equipo, pero también de la presencia de entrenadores del exterior en nueves clubes de nuestro país.

Luis Fernando Suárez habla claro y directo. Su experiencia lo tiene curtido y por eso en la antesala del arranque de la Liga Águila I-2018, el entrenador de La Equidad se refirió a temas coyunturales como las grandes inversiones de los equipos más tradicionales y también a la participación de nueve técnicos extranjeros en el fútbol profesional colombiano.

¿Se movió duro la chequera de varios clubes para contratar futbolistas importantes?

“Sí, sí. Ojalá esa contratación de jugadores y las inversiones traigan consigo un torneo mejor. Con muy buenos futbolistas debería mejorar el espectáculo y también nos habla de una buena salud económica de los clubes. Eso es importante para todos”.

¿Nueve de los 20 equipos tendrán técnicos extranjeros y la final de 2017 II la disputaron por un lado Miguel Russo y por el otro, Gregorio Pérez?

“Con el tema de los técnicos extranjeros yo no veo problema, ni es preocupante. Tampoco quiere decir que el técnico colombiano es incapaz. Seguramente es el momento de los extranjeros y eso es bueno desde que vengan a aportar. Yo he estado en los zapatos de ellos, también fui extranjero en Ecuador y Honduras y sé que no es tarea fácil convencer en tierra ajena”.

¿Cómo llega Equidad al arranque del torneo?

“Pues yo vi al equipo no tan amarrado. Es decir, los jugadores volvieron bien en lo físico y se mostraron sueltos desde los primeros días. De todas formas, salieron jugadores y estamos trabajando fuertemente para retomar lo que ya se ha hecho en defensa y línea de volantes de marca, haciendo hincapié en temas ofensivos que fue en donde sufrimos más bajas”.