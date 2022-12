Luis Fernando Suárez: “Si Junior quiere conseguir cosas grandes, tiene con qué hacerlo”

El entrenador del cuadro ‘tiburón’ habló con GolCaracol.com sobre la actualidad del equipo, la poca asistencia de público al estadio Metropolitano y la llegada de Matías Fernández, que rompió el mercado de pases.

Junior mantuvo la base con la que fue campeón del fútbol colombiano y subcampeón de la Copa Suramericana en 2018 y ya consiguió su primer título del año tras vencer a Tolima en la final de la Superliga.

El ‘tiburón’ juega bien al fútbol, tiene jugadores de gran talento y es uno de los favoritos para quedarse con la Liga Águila y pelear la Copa Libertadores, el principal objetivo que persigue este año.

Como si esto fuera poco, incorporó el pasado lunes a un jugador de talla internacional como el chileno Matías Fernández, de 32 años, que llega procedente del fútbol mexicano para darle un salto de calidad al mediocampo.

Luis Fernando Suárez, técnico del Junior, habló este martes con GolCaracol.com sobre la actualidad del equipo, la llegada del mediocampista chileno y la poca asistencia de público al estadio Metropolitano.

Hemos visto a un equipo con jerarquía, con amor propio, que no se entrega, ¿qué otra cosa le hace falta a este Junior de Luis Fernando Suárez?

“En realidad no estoy pensando en hacer cambios, estoy pensando en que a este grupo hay que potenciarlo de alguna manera. Es un grupo que se siente bien jugando como lo está haciendo”.

¿Cómo ha visto la adaptación de los refuerzos que llegaron al equipo?

“Bien. Todo el grupo ha hecho cosas muy buenas durante este tiempo, por eso se han dado buenos resultados, todos cumplen con lo que se les ha pedido hacer”.

¿Cómo está Matías Fernández, el último jugador que incorporaron?

“El jugador está tranquilo, está teniendo competencia en su equipo (Necaxa), ha hecho una pretemporada normal o, mejor, una temporada normal porque en México ya en esta época se juega de una manera diferente. Fernández trabaja sin problemas”.

¿Dónde lo piensa ubicar en la cancha? ¿cuáles son sus planes con el volante chileno?

“Donde juega mejor que es de ‘10’, un volante central adelantado, un volante de creación. Ese va a ser su trabajo”.

¿Junior cierra su mercado de pases con Fernández?

“Sí, en este momento tenemos el cupo lleno, no podemos traer a ningún jugador más”.

¿Le sorprende que un equipo que mantuvo la base del año anterior y viene de ser campeón de la Superliga no lleve gente al estadio?

“El equipo está haciendo las cosas correctamente. Si juega bien, creería que la gente debería estar yendo al estadio. Me parece que debe ser otra la circunstancia por la cual no van, no es solamente el Junior. Desgraciadamente, es una situación común en todos los estadios que la gente no vaya. Ahí está comprometida la forma de ver el fútbol en el país, el miedo de estar en un estadio, no es ni siquiera un problema económico, son otras circunstancias que uno debe entender, pero es muy triste. El país necesita cambios”.

¿Para qué está Junior este año?

“Lo más importante es que el grupo sea consciente de su responsabilidad, pero también sea consciente de su capacidad. En eso estamos. Este grupo si quiere conseguir cosas grandes, tiene con qué hacerlo. Eso para mí es lo más importante”.

