Luis Fernando Suárez terminó tranquilo, pero no conforme: “No me gustó que nos marcaran”

Junior de Barranquilla debutó en la Liga Águila-I derrotando 3-1 a Patriotas y su entrenador analizó el funcionamiento de sus dirigidos, quienes vienen de proclamarse campeones de la Superliga.

Luis Fernando Suárez y Junior de Barranquilla iniciaron el 2019 con pie derecho. Levantaron el trofeo de la Superliga y este miércoles lograron su primer triunfo en la Liga luego de vencer 3-1 a Patriotas.

Publicidad

Aunque el DT antioqueño valoró la entrega y la capacidad de sus dirigidos, al final no se va del todo conforme.

Vea acá: Wilmar Barrios se despidió de Boca Juniors y lanzó un duro mensaje antes de partir a Rusia

"Es un resultado positivo. Me deja tranquilo el funcionamiento, pero no me voy conforme porque no me gustó que nos marcaran”, señaló Suárez en rueda de prensa.

"El equipo gana bien. Había un funcionamiento que se nos facilitó entre comillas por la expulsión de un jugador. Además, estuvimos claros en ataque", prosiguió.

Publicidad

Vea también: ¡Otro que se va! Lucas Pusineri confirmó la salida de Kevin Balanta del Deportivo Cali

Consultado por el gran inició que ha tenido, el exentrenador de La Equidad sostuvo que "este es un torneo largo, es grupo amplio y no podemos pensar que hay un once fijo. Buscamos la manera de que todos respondan de la mejor forma. En tres partidos hemos visto a muchos"

Publicidad

"Barranquilla es muy especial en querer a los jugadores. Hay futbolistas que tienen condiciones para estar acá y nosotros tenemos mucha calidad”, finalizó.