Luis García, el arquero que pasó por Real Madrid y vivirá en Huila su primera experiencia en el país

Dicen que "las raíces siempre llaman". Independiente del lugar en el mundo donde se esté, siempre se extrañará algo de nuestra 'tierrita'. Por eso, es común que tarde o temprano, se regrese al país de origen. Aunque, a veces, no parezca estar en los planes, nunca se sabe las vueltas de la vida y, en este caso, del fútbol. Luis García, a sus 25 años, lo está viviendo.

El pasado 5 de junio, Atlético Huila, a través de sus redes sociales oficiales, anunció la flamante y sorpresiva contratación de este arquero. Un 'golpe sobre la mesa' y que da inicio al nuevo proyecto, el cual es ambicioso y promete. Recordemos que el grupo Independiente, del que forma parte Independiente del Valle y otros clubes, oficializó la compra del 'opita'.

Nacido en Barranquilla, 'Lucho', como se le conoce, se fue muy pequeño a España, país donde se crió, tal y como él mismo lo recuerda. Allí, su travesía en el deporte inició en 2007, en un club llamado Juventud Móstoles. Estando allí, realizó unas pruebas para entrar a Real Madrid, donde se destacó y quedó. Fue paso a paso y luchó hasta arribar al Cadete B.

En las inferiores del 'merengue' duró poco más de un año, adquiriendo experiencia, pero sin consolidarse. Por eso, se fue, en busca de minutos, y llegó a la categoría formativa de Rayo Vallecano, ascendió al 'Rayo B', después pasó por Sevilla, RC Deportivo La Coruña, SD Ponferradina y el Club de Fútbol Rayo Majadahonda en la Segunda B, donde se destacó.

En este último, atajó un total 34 partidos, fue elegido como uno de los mejores jugadores, recibió varias distinciones y fue fundamental para que su equipo no perdiera la categoría. Dejando la vara alta y con la tranquilidad de haberlo dado todo, se confirmó el 'bombazo': partir del segundo semestre del 2023, vivirá su primera experiencia en el fútbol colombiano.

Detrás de este fichaje hay bastante 'tela por cortar' y así se lo contó Luis García a Gol Caracol, en la sección las 'Figuras del fútbol colombiano'. Además de contar detalles de la negociación, cómo han sido los primeros días y sus vivencias, reveló que Sebastián Viera fue pieza 'clave' y lo guió para tomar esta decisión, al haber atravesado por algo similar.

Además, no ocultó su deseo de ser tenido en cuenta en la Selección de Mayores, aclarando que estuvo en la 'tricolor' Sub-17 y Sub-20, en los Sudamericanos de ambas categorías, que fueron en 2015 y 2017, respectivamente. Eso sí, tiene claro que para ello, primero deberá consolidarse en el Atlético Huila, que le abrió las puertas, se la jugó y espera responder.

Lucho García en entrenamiento con Deportivo La Coruña. Twitter. Camilo Perdomo Paez

¿Cómo han sido estos primeros días, desde su llegada al país?

"Feliz. En esta última semana, pude visitar a mi familia, a quienes llevaba casi cuatro años sin verlos, entonces eso para mí fue algo demasiado gratificante y un tema no menor. Disfruto estar con ellos, es algo único y que, de entrada, ha sido muy bueno, pensando en esta nueva etapa, la adaptación, los cambios, sentirme como 'en casa', en fin, todo muy positivo".

Y en el Atlético Huila, ¿Qué le dijeron?

"En cuanto al club, la bienvenida no se ha quedado atrás y al igual ha sido excelente, todo maravilloso. Estoy contento y no puedo negar que era tal y como lo esperaba e imaginaba. Me han acogido de gran manera tanto mis compañeros como el cuerpo técnico respectivo. Te hacen sentir en un ambiente inmejorable y ya empezando trabajos de cara a lo que viene".

¿Cuál fue la reacción de su familia al conocer esta noticia?

"Nunca he podido experimentar el hecho de estar cerca de la familia, ya que desde pequeño me crié en España, entonces nunca los he tenido cerca, solo cuando venía de vacaciones o cuando me convocaban a la Selección Colombia juvenil. Así que tenerlos cerca, sentir su calor, cariño y que están pendientes, es bonito y los disfrutaré lo más que pueda ahora".

¿El tema familiar influyó en esta decisión que tomó?

"La decisión se dio más por un tema personal. Desde que me presentaron el proyecto, me gustó, estuve varias semanas al tanto, empapándome del tema, hablando con directivos y lo que se quiere hacer, me convenció; se está haciendo una muy buena gestión en el club. Es una apuesta, sé que he jugado toda mi vida en Europa y vine a trabajar, crecer y mostrarme".

Luis García, guardameta colombiano, en el fútbol de España Instagram Oficial de 'Lucho' García

Mucho se ha hablado de ese nuevo proyecto del club 'opita, ¿Por qué lo sedujo?

"No te voy a engañar y tiene de todo un poco. El proyecto me encantó. Hay personas detrás que están trabajando bien. En el tema de la negociación tuve relación con una persona independiente y el presidente Maruan David Issa y no me puedo quejar de nada. Siempre estuvieron pendientes, me hicieron seguimiento y respetaron lo que fue el final de temporada".

¿De qué manera manejaron esa situación, por el hecho de seguir en competencia?

"Eso también me gustó porque habla bien de las personas, lo que se busca y cómo. Entendieron que no había terminado mi competencia en España, esperaron y respetaron. Fueron conscientes de mi compromiso y hasta que no acabara, no se iniciaron negociaciones. El proyecto pinta bien, el equipo trabaja con intensidad y espero que las cosas salgan perfecto".

Será su primera experiencia en la Liga de Colombia, ¿Qué ha podido ver?

"Los terrenos de juego son diferentes, he notado el calor y el clima cambia, en fin. De hecho, mi primera semana aquí fue complicada porque cogí un virus y he estado con gastroenteritis, entonces me ha costado empezar, hasta el punto de que recién pude completar mi entrenamiento. Igual, estoy contento. Sé que es un cambio importante, pero que es para bien".

¿Cómo manejar este cambio y lograr una buena adaptación?

"Europa me brindaba algunas cosas, pero, ahora, Atlético Huila me ofrece otras demasiado positivas y que, incluso, hacen todo mejor, entonces me centro en eso. El club es muy profesional, me ha acogido de maravilla desde el primer momento, dándome una enorme bienvenida y facilitándome varias cosas para que esté bien, tranquilo y estabilizado en Neiva".

¿Cuál fue la primera impresión del equipo huilense?

"Eso da mucho de qué hablar, de la seriedad de la institución y su profesionalismo. Con decir que casi todos los jugadores que somos nuevos, ya estamos instalados, sabemos cómo vamos a entrenar, dónde vamos a vivir, qué es lo que vamos a hacer. Eso es una muestra del trabajo que se está haciendo y lo que se quiere para este segundo semestre que es grande".

“Seguridad, profesionalismo y futuro. Bienvenido Lucho García a tu nueva casa. ¡Tenemos Arquero! pic.twitter.com/TjAEcvmoZz — Atlético Huila (@AtleticoHuilaof) June 5, 2023

¿Cómo ha sido el plan de trabajo en estas jornadas?

"El entrenador de porteros lo ha entendido y ha sabido cómo manejar las cargas. Yo acabo de terminar mi competición en España y vengo con molestias, cargas, el estrés de haberme jugado la salvación con mi equipo, entonces conscientes de la situación, lo entienden, tendré vacaciones y voy paso a paso. Eso sí, en mi primera sesión me sentí demasiado bien".

Con su experiencia, aprendizajes y vivencias, ¿Cuál en la 'semilla' que espera 'sembrar'?

"A la afición le digo que lo que van a recibir de mí es trabajo, trabajo y más trabajo, en eso me baso y es lo que, a lo largo de la carrera, me ha traído resultados. Sé que con eso, me llegaran buenas actuaciones, muchas porterías a cero y, claro, con el trabajo de equipo, les transmitiré energía positiva para que nos vaya bien fecha a fecha y conseguir los objetivos".

Hablemos de su posición de arquero, ¿A quiénes ha seguido de la Liga?

"Hay muchos arqueros que vienen haciendo un buen trabajo y, por eso, los han llamado a la Selección Colombia, como el caso de Andrés Mosquera Marmolejo, Kevin Mier, entre otros. Obviamente, no puedo pasar por alto a uno de mis ídolos y un buen amigo, Sebastián Viera, con quien tengo una gran relación y, de hecho, para venir acá, fue un gran apoyo".

Sebastián Viera vivió una situación similar a la suya, ¿Qué rol 'jugó' él?

"Me aconsejó, ayudó a tomar la mejor decisión, animó y dio alguna información importante para animarme. Él ya lo había vivido y, por eso, me explicó también cómo era todo eso de venir de Europa, los cambios, costumbres y demás. Fue clave en esto y me guió a dar estos primeros pasos. En verdad que eso, se lo estaré eternamente agradecido y lo valoro".

Luis García, guardameta colombiano, en acción de juego de partido en España Instagram Oficial de 'Lucho' García

En lo deportivo, ¿Le dio algún consejo en particular?

"La decisión la tomo con mis personas de confianza, que es mi familia, mi mujer y entorno, donde figura Sebastián (Viera). Él ya sabía esto, me aconsejó y Atlético Huila es el mejor club al que pude haber venido para mostrarme y, además, dar mi mejor versión. No me van regalar nada y tendré que ganarme el puesto como en todo lado; es una oportunidad bonita".

Y con José Luis Chunga también tiene una relación cercana, ¿no?

"Estoy muy feliz por él. Es un gran amigo mío también (risas). Con ellos dos coincidí porque una vez que me convocaron a la Selección Colombia Sub-15, nos permitieron entrenar en la sede del Junior de Barranquilla, los conocí y pude llevarme la buena amistad. Me alegra el gran año que está haciendo y le deseo siempre lo mejor porque se merece esto y más".

¿Llegar a nuestro fútbol, lo acerca más a la Selección Colombia?

"Soy consciente de eso. Creo que fue una de las razones por las que decidí venir. Ahora, mi objetivo principal es con el club y sé que si hago bien las cosas allí, se me abrirán las puertas en otros lados y, posiblemente, se de la Selección Colombia. Sin embargo, mi principal compromiso es con el Huila porque, de lo contrario, no vale nada y hay que darlo todo ya".

¿Cuáles son los objetivos que se planteó de entrada?

"Mi objetivo más cercano es el de ser el mejor en cada entrenamiento, todos los días levantarme y trabajar mejor que mis compañeros. Cada día, buscaré mi mejor versión porque eso es lo que me permitirá cumplir los objetivos que tengo para mí y algún día los compartiré. Lo mostraré en la cancha y la gente lo verá, opinará, analizará lo que haga y demás".