Luis Gerónimo López: "Estoy un poco delicado de salud, el cáncer volvió a aparecer"

Uno de los jugadores más recordados del fútbol colombiano, habló del drama por el que están atravesando varios exfutbolistas consagrados de nuestro país, en estos días de crisis a causa del coronavirus.

Luis Gerónimo López, exarquero argentino nacionalizado colombiano, confirmó este miércoles en diálogo con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, que nuevamente está pasando por un momento delicado de salud.

El exfutbolista comenzó la charla narrando el drama que está viviendo en estos momentos. “Acá, un poco delicado de salud. El cáncer volvió a aparecer. El viernes tengo una cita y me dirán que debo hacer. Y más con esta situación del coronavirus, es algo terrible”.

Además, afirmó que en estos momentos se quedó sin trabajo. “Me pasaron una carta diciéndome que me congelaban el contrato, pero el Club Campestre no tiene la culpa, ellos no están recibiendo plata porque los socios no pueden venir”.

López, campeón con Millonarios y Santa Fe, también pidió colaboración para las viejas glorias del fútbol colombiano que se ha quedado en el olvido.

“Ayuden a los que dieron gloria: Mina, Pacheco, Segovia. Se mueren y a nadie le importa”, manifestó el exjugador, de 74 años.

De hecho, al ser consultado si alguno de sus antiguos equipos, donde además es considerado uno de sus grandes ídolos, le ha tendido una mano; López fue muy claro: "Si le pedís algo a los clubes, te echan. La agremiación pelea por los futbolistas profesionales, que son los que ganan millones. Nosotros, los exfutbolistas, no tenemos cómo alimentar a nuestras familias”, comentó.

‘El Negro’, considerado como uno de los mejores arqueros de la historia de Santa Fe, pasó también por Atlético Nacional e Independiente Medellín, además de la Selección Colombia.