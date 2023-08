Luis Manuel Orejuela: "Vengo al Medellín con el sueño de volver a la Selección Colombia"

El mercado de transferencias se mantiene abierto en el fútbol colombiano. Y uno de los equipos que sigue aprovechando esa ventana es el Medellín, que recientemente anunció la incorporación de Luis Manuel Orejuela, quien llega procedente desde el balompié de Brasil.

Así las cosas, el lateral de 27 años, habló con el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', sobre su arribo al 'poderoso de la montaña', "agradezco la oportunidad de poder llegar a un club tan grande. Fue difícil la llegada acá, pero lo bueno fue que lo logramos. Los directivos hicieron un trabajo muy importante para que yo esté aquí".

Y agregó sobre su actualidad física, "yo vine a jugar, estoy 100% bien, venía entrenando con regularidad en el anterior club, entonces estoy bien. Mi último partido fue contra Santos, que salí lesionado del posterior, hace unos 3-4 meses. Pero ya estoy 100% bien, vengo entrenando, y practicando internamente con el club en el que estaba".

Publicidad

En otra de sus intervenciones reveló que una de sus metas es volver a ser tenido en cuenta en el combinado patrio, "para mí es un sueño y un reto volver otra vez a la Selección Colombia, tener esa oportunidad. Y esa es una de las razones por las que vine acá, para poder tomar ritmo de partido y hacer las cosas bien, para algún día con la ayuda de Dios volver a la 'tricolor'".

Aquí más declaraciones de Luis Manuel Orejuela:

*Contacto con Alfredo Arias

"No he tenido la oportunidad de conversar con el entrenador. Antes de venir acá, él me saludo y me dijo que estaba muy contento de que yo llegara al club. Pero estos días han sido de exámenes, de firmar contrato y ya este viernes, si Dios lo permite, ya estaré entrenado y hablaré con él".

Publicidad

*La derrota del DIM frente a Santa Fe

"Vi el partido, difícil por la derrota, pero Medellín tiene un equipo muy bueno, con jugadores muy buenos. Pero con este grupo sé que al final de año vamos a conseguir lo que queremos".

*Aprendizaje en el fútbol brasileño

"El fútbol brasileño me ha enseñado mucho, luego de cuatro años en los que estuve ahí. Me ha ayudado a madurar, también me convirtió en un jugador que sabe manejar los momentos para saber cuando debo atacar y cuando no; también me enseñó a ayudar al equipo por dentro, a construir jugadas, a tirar un buen centro, que es lo que el fútbol brasileño le pide a los laterales".