Luis Manuel Seijas: “Estamos avergonzados, que la gente me utilice de saco de boxeo”

El mediocampista venezolano habló del mal momento de Santa Fe, y señaló que “me hago cargo y responsable de lo que toque”.

Luis Manuel Seijas, uno de los referentes de Santa Fe, habló en zona mixta sobre el mal momento que pasa el equipo, y que este jueves empató 0-0 frente a Jaguares.

El venezolano llamó a la calma, diciendo que “hemos vivido momentos más difíciles, en todo sentido, pero cuando te acostumbras a ganar, llegan estos momentos duros y lo que le podemos decir a la gente es que estamos avergonzados”.

Además, Seijas señaló que él, como uno de los ídolos recientes del club ‘cardenal’, se hace responsable del mal momento, y que no quiere que señalen a jugadores más jóvenes.

“Sabemos que este es un club muy grande para estar en la situación que está, yo me hago cargó de lo que tenga que hacerlo, responsable también, ojalá la gente me utilice a mí de saco de boxeo, no voy a dejar que pase con algunos muchachos que están empezando y aún no saben manejar estas cosas”, agregó.

Por último, el creativo salió ovacionado del campo de juego, a pesar de la igualdad sin goles con Jaguares y ante eso destacó que “es difícil, porque para mí Santa Fe lo es todo, no por que me coreen, pero eso es una gran parte de lo que me ha hecho ser hincha de este club, créanme que me duele todo esto que está pasando, pero el fútbol es resultados y en junio evaluarán todo y tomarán las decisiones que toque”.

