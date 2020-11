Luis Manuel Seijas: “La lesión no fue tan grave como se esperaba, pero temimos lo peor”

Este jueves, Independiente Santa Fe venció categóricamente 3-0 a Independiente Medellín en el fútbol colombiano, sin embargo, no todo fue felicidad en la victoria que dejó líder al ‘león’. Y todo porque Luis Manuel Seijas tuvo que abandonar el terreno de juego de El Campín por una lesión en su rodilla.

El mediocampista venezolano pensó lo peor en el momento del golpe, pasados los 70 minutos del compromiso, según le explicó a ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

“No fue tan grave como se esperaba, en medio de ese dolor pensaba que me iba a pasar lo mismo de hace más de un año. Por suerte, el ligamento cruzado no sufrió, se espera una lesión del colateral medial y hay que ver cuánto tiempo será. Dentro del agradecimiento de saber que la rodilla no sufrió como la otra vez, es una lástima por todo lo que estaba pasando”, indicó el jugador de Santa Fe .

Sobre lo que se viene ahora, Luis Manuel Seijas dio un parte de tranquilidad a toda la hinchada del equipo capitalino.

“No es necesario el quirófano y eso da tranquilidad. Al final será una recuperación más activa y no perderé mucho trabajo que he realizado desde la lesión pasada, lo que se espera es el grado del esguince para saber los tiempos”, agregó.

Y es que el golpe fue muy parecido al de la última lesión que Luis Manuel Seijas sufrió hace poco más de un año, que lo alejó de las canchas por mucho tiempo.

“Sentí el mismo movimiento que sentí en Cúcuta y sonó muy feo, temíamos lo peor, pero a diferencia de la vez pasada no podía caminar a los dos minutos, ahora no fue así y con la resonancia tendremos una imagen un poco más específica de lo que pasó”, concluyó.